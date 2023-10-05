Грядёт седьмой сезон и крутые облики персонажей. Про Лилит не забыли.

Компания Blizzard представила трейлер нового сезона условно-бесплатного шутера Overwatch 2, который получил название «Восход тьмы». Ключевая особенность нового сезона — наличие кроссовера с уникальным режимом, посвящённым Diablo IV. Ролевая игра, как мы знаем по вчерашней новости, в скором времени пропишется в магазине Steam.

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Контента разработчики действительно припасли немало, мы сейчас расскажем о самом главном. Так, после начала седьмого сезона в Overwatch 2 должно стартовать PvE-событие «Испытания Санктуария». Игроки будут выбирать из шести героев в обликах по мотивам Diablo IV, после чего отправляться на битву с приспешниками ада, включая Тарана, Турбосвина и, что главное, Мойру в облике Лилит.

«Испытания Санктуария» — это PvE-событие текущего года, но разработчики временно добавят в игру тематический контент по Хэллоуину из прошлых лет. Все ивенты пройдут в период с 10 октября по 1 ноября.

Ещё одно нововведение сезона — карта Самоа для режима «Контроль объекта». Свежая локация сделана в антураже тропического острова с пляжами, деревнями и даже вулканом. Blizzard продолжает заниматься переработкой героев, чтобы те больше соответствовали геймплейной формуле «5 на 5».

Очередной минорной (то есть, не совсем уж кардинальной) переделке подверглась Сомбра. Теперь невидимость у неё является пассивной способностью, которая будет активироваться, когда героиня не стреляет, не применяет умения и не получает урон. Предыдущая пассивная способность «Оппортунист», которая позволяла наносить больше урона взломанным врагам, убрана.

Транслокатор обновлённой Сомбры станет автоматически переносить её в точку, куда он упал, — совсем как у Лобы из Apex Legends. Героиня получила новую способность — «Вирус». При её активации врагу наносится периодический урон, а если недруг при этом ещё и взломан, то урона наносится в два раза больше и быстрее.

Сомбра — не единственный герой, который получит свой реворк» в рамках седьмого сезона. Ближе к его середине разработчики представят обновлённого Турбосвина — подробности последуют позже.

Скоро во внутренний магазин и в новый боевой пропуск Overwatch 2 завезут 17 новых хэллоуинских обликов для персонажей, а мифический «скин» на этот раз получит Хандзо. Наконец, карта «Шоссе 66» получит небольшую переделку, которая облегчит жизнь атакующей стороне.

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Сезон «Восход тьмы» должен стартовать в Overwatch 2 с 10 октября.