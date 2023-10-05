Игрокам нравится, как авторы бережно отнеслись к первоисточнику.

Разработчики из студии Teyon опубликовали демоверсию шутера Robocop: Rogue City — её можно скачать на странице игры в Steam. Размер «демки» получился внушительным — почти 50 Гбайт. У игроков теперь есть возможность опробовать проект в деле и решить для себя, насколько он соответствует канонам оригинальной трилогии фильмов (впрочем, к третьей части у фанатов есть справедливые претензии по качеству и не только).

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В демоверсии для исследования доступен полуоткрытый мир Robocop: Rogue City, а также три миссии сюжетной кампании. На прохождение заданий у геймеров должно уйти не больше двух часов. Игроки, успевшие опробовать демоверсию, похвалили проект за верность первоисточнику (жестокость, специфический юмор), но остались не в восторге от технического состояния шутера.

Авторы Robocop: Rogue City вдохновлялись именно оригинальным фильмом 1987 года режиссёра Пола Верховена. В хронологическом порядке события игры будут происходить между первой и второй частью классической трилогии. Самый важный момент — Алекса Мёрфи, главного героя фильмов и шутера, озвучивает актёр Питер Уэллер.

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Robocop: Rogue City должен поступить в продажу уже 2 ноября на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект переведён на русский язык (субтитры и меню). Подробнее о доступных изданиях шутера мы писали в прошлой заметке.