Казахов и «казахов» в магазине Valve это должно заинтересовать.

Разработчики из компании Blizzard сообщили, что фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV в скором времени появится в Steam. Это событие должно состояться уже 17 октября 2023 года — то есть, через две недели. Информация была официально обнародована в рамках тематической трансляции, посвящённой второму сезону.

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Страница с Diablo IV уже доступна в Steam, где игру также можно добавить в список желаемого. Предзаказы на момент написания данного материала пока не были открыты. На странице в Steam указано, что игра там тоже выйдет в полном русском переводе и с обязательной привязкой к аккаунту Battle.net.

«Прокладывайте путь по Санктуарию и исследуйте огромный развивающийся мир, принимайте решения, выполняйте задания, боритесь со скверной и получайте добычу. Создайте и персонализируйте своего героя, чтобы вступить в бой с силами тьмы. Выберите один из пяти классов и сотворите героя с уникальным внешним видом, талантами и умениями.

Чтобы победить великое зло, нужно отличное снаряжение. Экспериментируйте с обширным арсеналом мощного оружия, доспехов и многого другого, чтобы дать отпор демонам, угрожающим этому миру», — гласит официальное описание Diablo IV в Steam. Там же есть вся информация по запланированным к продаже изданиям.

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Напомним, Diablo IV за короткий период (с 10 августа, если быть точнее) стала уже вторым проектом от Blizzard, который вышел в Steam. Первым стал сетевой шутер Overwatch 2, который хоть и «отгрёб по полной» в отзывах от китайцев и разгневанных фанатов первой части, но свою стабильный «онлайн» имеет.