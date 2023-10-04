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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Hitman: Blood Money выйдет на iOS и Android
А ещё на Nintendo Switch.

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Разработчики из IO Interactive совместно с Feral Interactive анонсировали обновлённую версию Hitman: Blood Money, которая получила подзаголовок Reprise. Улучшенная версия игры получит несколько важных изменений и будет выпущена на мобильных платформах.

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Основные особенности Reprise:

  • 12 миссий-песочниц.
  • дополнительный режим «Инстинкт», который подсвечивает цели;
  • постоянная мини-карта на экране4
  • полностью настраиваемый интерфейс;
  • поддержка геймпада, клавиатуры и мыши.
  • набор различных геймплейных правок, появление которых было вдохновлено нововведениями из более свежих частей серии.

Переиздание Hitman: Blood Money с подзаголовком Repries приурочено к юбилею IO. Напомним, в сентябре студии исполнилось 25 лет.

Что до студии Feral Interactive, но она достаточно глубоко погружена в тему с переносами больших игр на мобильные платформы. Ранее она выпустила на «мобилках» XCOM 2, Alien: Isolation, Rome: Total War и Company of Heroes.

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Hitman: Blood Money — Reprise поступит в продажу осенью текущего года на iOS и Android и зимой — на Nintendo Switch. В отношении других платформ разработчики пока не стали ничего объявлять.

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