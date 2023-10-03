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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи космического симулятора Everspace 2 превысили 400 тысяч копий
Для нишевого продукта — не самый плохой результат.

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Разработчики из студии Rockfish Games рассказали об успехах своего космического симулятора Everspace 2. Авторы утверждают, что с момента появления проекта в продаже он разошёлся совокупным тиражом свыше 400 тысяч копий. Речь идёт о продажах на всех целевых платформах, включая PC, PS5, Xbox Series X и S.

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Особым образом создатели Everspace 2 упомянули присутствие в сервисе Game Pass — оказывается, его там запустили 1111111 человек.По случаю достижения важного показателя по продажам разработчики из Rockfish Games выпустили бесплатный апдейт, который добавляет в игру уникальные предметы, бонусы, модификаторы и прочие вещи.

Скоростной космический симулятор Everspace 2 предлагает игроку примерить на себя роль пилота космического корабля, чтобы поучаствовать в ожесточённых баталиях и проявить себя в суровых испытаниях.

«Погрузитесь в захватывающую историю Адама Рослина, пилота-клона в поисках своего места в бескрайней вселенной. События его прошлого переплетаются с конфликтами настоящего, и Зона вот-вот погрузится в хаос. Скрывайтесь от колониальных патрулей, разрешайте конфликты местных криминальных боссов, спасайтесь от помешанных культистов и сражайтесь с воинственными пришельцами», — гласит официальное описание проекта.

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Everspace 2 вышла в раннем доступе в январе 2021 года, финальная версия проекта стала доступна 6 апреля 2023 года. На момент написания данного материала симулятор собрал в Steam почти 8 тысяч отзывов, из которых 87 % являются положительными.

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