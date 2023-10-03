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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: вступление хардкорного слэшера Ghostrunner 2
Реальных геймплейных кадров там, впрочем, нет.

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На YouTube-канале игрового издания IGN появился видеоролик со вступлением хардкорного слэшера от первого лица Ghostrunner 2, действие которого происходит в киберпанковом мире. Видеоматериал посвящён довольно предсказуемым вещам, о которых любой поклонник оригинальной игры давно знает. Он рассказывает и напоминает нам о том, что в центре действия сиквела находится ловкий киберниндзя.

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«Кровь прольётся в долгожданном хардкорном слэшере от первого лица, действие которого происходит через год после событий первой части. Вас ждёт приключение в постапокалиптическом киберпанковом будущем. В мире, где власть Хозяйки Ключей над Башней Дхармы — последним оплотом человечества — пала вместе с её тиранией. Джек вернулся, чтобы сразиться с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках Башни Дхармы, и определить будущее человечества», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Игроков ждут невероятные схватки с боссами, исследование мира, комплексные нелинейные уровни и возможность передвижения на мотоцикле. Авторы спроектировали для Ghostrunner 2 новые режимы и добавили больше интерактивности в битвах с боссами. Или вот навыки — разработчики приготовили кое-что новое, что позволит действовать более изобретательно и проходить даже самые сложные задания. Но геймерам нужно будет помнить, что и враги в Ghostrunner 2 ведут себя по-разному в зависимости от используемых главным героем навыков, делая каждое противостояние действительно сложным.

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Для Ghostrunner 2 также спроектирована диалоговая система, система разрушаемости и многое другое. Проект поступит в продажу 26 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), а также на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Если вам не терпится «пощупать» слэшер уже сейчас, то в Steam есть демоверсия, русские субтитры тоже там имеются.

#505 games #one more level #ghostrunner 2
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