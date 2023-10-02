Как оригинал, только чётче и детальнее. Как есть.

Разработчики из независимой студии 11 bit опубликовали первые скриншоты Frostpunk 2 — продолжения знаменитой игры на выживание, которую в своё время даже номинировали на премию BAFTA.

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Изображениями поделились отдельные зарубежные издания, журналисты которых посетили 30-минутный показ геймплея игры. Скриншоты позволяют оценить доработанную визуальную часть сиквела, которая, впрочем, не сильно далеко ушла от оригинала.Интерфейс и диалоговые окна с предупреждениями тоже претерпели минимальные изменения. Но сами постройки, а также систем эффектов стали выглядеть чётче и детальнее.

Frostpunk 2 предложит игрокам вернуться в Морозные земли спустя 30 лет после Вьюги и столкнуться с новой смертельной угрозой будущему Города — человеческой натурой. Игра предложит построить город в новом масштабе, создавая целые районы: индустриальный, научный и так далее. Определение законов будет проводиться с помощью Совета, также появится необходимость лавировать между различными фракциями и их взглядами на будущее.

«По мере того, как Город растёт, принимать новые законы становится сложнее. Люди постепенно делятся на фракции с разными, часто противоречивыми взглядами на будущее. Совет — это место, где разные идеи сталкиваются друг с другом, иногда очень жестоко. Ваша роль как управляющего — гарантировать, что Город не падёт из-за этих конфликтов. Разрешайте возникающие кризисы и в то же время направляйте человечество к чему-то новому», — разъясняют ключевой геймплейный постулат сами разработчики.

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Frostpunk 2 должна поступить в продажу в первой половине 2024 года на ПК. Ранее разработчики из 11 bit studios объявляли, что работа над ключевыми механиками сиквела уже завершена. Прямо сейчас студия занята тестированием своего продукта, которое поручено сторонним специалистам.