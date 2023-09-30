Акция продлится ещё 45 часов.

Прямо сейчас в цифровом магазине GOG проходит бесплатная раздача научно-фантастической приключенческой игры Truberbrook от разработчиков из студии btf и издательства Headup Publishing. Отличительная особенность данного проекта — полностью созданные вручную декорации.

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Действие Truberbrook происходит в 1960-х годах в параллельной вселенной. Главный герой — молодой американский учёный по имени Ганс Тангейзер, который поехал в отпуск в Западную Европу. Собственно, Truberbrook (или Трюбербрук) — это небольшой городок в затерянной среди лесов и гор немецкой глубинке времен Холодной войны. Наш искатель приключений выиграл эту поездку в лотерею — по крайней мере, он так считает. Но вместо заслуженного отдыха Ганса Тангейзера ждёт захватывающее приключение, в котором он обязательно спасёт весь мир, не меньше.

Ключевые особенности проекта, представленные самими разработчиками, выглядят следующим образом:

Тайны! Интриги! Расследования! А как же иначе, раз это одиночная научно-фантастическая приключенческая игра с детективным уклоном? Не давать же вам скучать!

Ваш персонаж – Ганс Тангейзер, американский студент и чужак в стране чужой.

Место действия – сельская местность Германии периода Холодной войны (конца 60-х).

Источники вдохновения – «Секретные материалы», «Твин пикс», «Очень странные дела» и «Звездный путь».

Вечные темы: любовь, дружба, верность, самопознание и динозавры.

Декорации, созданные вручную в миниатюре!

Атмосферный саундтрек.

До 10 часов захватывающей игры.

По ходу развития сюжета Ганс встретится с Гретхен Лемке, студенткой факультета палеоантропологии, а позже ему придётся встретиться с таинственным изобретателем Лазарем Тафтом. Девушку Гретхен Лемке сами разработчики называют «полной энтузиазма студенткой факультета палеоантропологии, которая прибывает в Трюбербрук, чтобы расследовать таинственные вещи, творящиеся в округе».

А Лазарь Тафт — это изобретатель-одиночк, который неохотно общаетя с людьми и умеет хорошо играть в карты. Как вы уже поняли, в Трюбербруке полно странных местных жителей, туристов и просто таинственных личностей, с которыми игроку и придётся познакомиться.

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Поклонники жанра относятся к научно-фантастическому приключению Truberbrook неплохо: 73 % положительных отзывов в Steam из 1060 написанных. А сейчас и платить за игру не надо — нужно просто добавить её в библиотеку GOG.