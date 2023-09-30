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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики технологичного экшена Bright Memory: Infinite показали технодемо с наработками для следующей игры
Знакомятся с Unreal Engine 5, так сказать.

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Разработчики из студии FYQD, известные по экшену Bright Memory, опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали работу нового технодемо на Unreal Engine 5. Предполагается, что свежий трейлер поможет представить игрокам, как может выглядеть следующий проект от FYQD.

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Как утверждают сами разработчики, для создания технодемо под названием Secluded Orchid им потребовалось свыше 5 тысяч фотографий в разрешении 8K. Они стали базой для создания высококачественных 3D-моделей, которые затем были импортированы в Unreal Engine 5. После создания необходимого базиса авторы добавили в технодемо простые элементы управления движением и даже отдельные катсцены.

Представители FYQD пояснили по поводу работы над Secluded Orchid следующее: «Мы впервые используем систему захвата движения в наших проектах. На подготовку движений, использованных в демо, ушло около 20 минут, поэтому качество всё ещё немного грубоватое. В то же время мы использовали систему захвата движения с инерционным датчиком, которая имела более высокую эффективность по сравнению с ручной анимацией ключевых кадров. Однако, по точности она немного уступает оптическим системам захвата движения, поэтому мы планируем работать с ними в будущем».

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Официального анонса нового проекта от FYQD придётся, судя по всему, ждать ещё очень долго. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он будет работать на движке Unreal Engine 5. Что касается Bright Memory: Infinite, то финальная версия проекта вышла в Steam ещё 12 ноября 2021 года. Проект было хорошо принят публикой — почти 32 тысячи отзывов, из которых 92 % являются положительными.

#unreal engine 5 #bright memory infinite #fyqd studio #playism
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