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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: разработчики из отечественной студии Divovision Games рассказывают о музыке для своей роуглайт-стратегии «Песнь копья»
Много интересных решений.

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Разработчики из независимой отечественной студии Divovision Games опубликовали новый трейлер своей стратегии с элементами роуглайт «Песнь Копья» (Spear Song). В свежем ролике композитор игры Вячеслав Комаровский рассказал о процессе создания саундтрека.

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Комаровский признался, что в самом начале работы над музыкальным сопровождением Spear Song он пытался совместить «широту оркестра и самобытность народных инструментов». При этом разработчики сразу захотели записать часть инструментов вживую.

Отличительная особенность саундтрека Spear Song — это использование концепции вариативной музыки. Это когда на одном и том же уровне можно услышать разные версии трека. Состав инструментов и порядок мелодий выбираются случайным образом.

Концепция рандома в музыкальном оформлении «Песни Копья» вполне вписывается в её роглайт-природу. В каждом новом забеге игрок будет слышать уникальное музыкальное сопровождение. Этот самый рандом в игре действительно повсеместен, поэтому геймеру крайне важно использовать способности героев и манипулировать позицией противников на поле боя. При поражении всё начинается заново.

Вот что говорят про «Песнь Копья» её авторы:

«Отряд богатырей раз за разом отправляется в поход, чтобы очистить княжество от нечисти. Пошаговые бои с богатырями, нечистью и магией. Пошаговая тактика с элементами рогалика, вдохновленная славянским фольклором с сочной и запоминающейся графикой. Стань командующим отряда богатырей и сокруши орды нечисти и чудовищ!

Лихие времена настали. Нечистая сила наводнила княжество. Упыри бродят по полям, Змей Горыныч терроризирует округи деревень. Отряды богатырей отправляются в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла. До нынешнего момента все попытки завершались неудачей, но сейчас судьба княжества в твоих руках. Сможешь ли ты победить врагов и прогнать полчище нечистой силы с родной земли? Или тебе придётся начать всё заново?»

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Divovision Games пока состоит из двух человек — программиста Петра и художника Ивана. Их дебютная «Песнь Копья» должна выйти до конца текущего года в Steam и VK Play. Обещан полный перевод на русский язык (текст и озвучка).

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