Предупреждали же, что графика станет лучше. Следовательно, требовательнее.

Когда Valve рассказывала об улучшениях и изменениях, которые ждут геймеров в Counter-Strike 2 — в частности, в вопросах графического исполнения, более реалистичных визуальных эффектов и звукового сопровождения, то игроки, по всей видимости, полагали, что всё это произойдёт само собой. Чудес, конечно же, в мире не бывает, и все улучшения графики так или иначе отражаются на требованиях к начинке компьютеров. Которые у значительного количества фанатов теперь уже бывшей CS:GO резко перестали соответствовать требованиям обновлённой версии шутера.

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Как итог, в отзывах к Counter-Strike 2 появились сотни и тысячи однотипных комментариев, жалующихся на отсутствие оптимизации в новинке, а порой и вовсе призывающих вернуть обратно Counter-Strike Global Offensive.

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Понятное дело, что на такие призывы Valve не откликнется — не для того трудилась над Counter-Strike 2. Геймерам же можно только посоветовать взглянуть на календарь и удивиться, какой год на дворе. То, что хорошо работало в 2012 году, сейчас уже морально устарело.