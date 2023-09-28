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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Уютный симулятор фермера Stardew Valley получит поддержку мультиплеера с грядущим патчем 1.6
Будет там много других особенностей.

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Популярный пиксельный симулятор фермы Stardew Valley в скором времени получит масштабное обновление с порядковым индексом 1.6. Разработчик-одиночка Эрик Барони из студии ConcernedApe, который все эти годы (с февраля 2016 года) занимался и продолжает заниматься поддержкой уютного симулятора, раскрыл новые детали апдейта.

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Вся свежая информация по патчу 1.6 доступна на отдельной странице с описанием — там все тезисы собраны в отдельном слайде. Апдейт будет включать в себя:

  • один большой фестиваль;
  • два мини-фестиваля;
  • контент для более поздних стадий игры, который предназначен для расширения навыков героя;
  • новые предметы и рецепты для крафта.
  • альтернативы Джоджа для некоторых заданий для поздних этапов игры;
  • свыше сотни свежих строчек диалогов;
  • зимняя одежда для жителей деревни;
  • новый тип наград за выполнение поручений, размещённых на доске объявлений;
  • поддержка мультиплеера на восьмерых игроков (актуально только для ПК);
  • множество мелких добавлений и улучшений;
  • новый тип фермы.
  • большое количество новых секретов и многое другое.

Всё в том же сообщении на странице в Steam разработчик уточнил, что даты релиза у обновления 1.6 пока нет, но оно не заставит себя долго ждать. «Контент очень близок к завершению, но затем нам нужно будет всё протестировать, отполировать и подготовить переводы перед запуском на ПК», — подытожил Эрик Барони. Любопытно, что в разработке патч находится больше года, а раньше разработчик называл поддержку модификаций как самую важную особенность обновления 1.6. Как видим, простого контента и мелких прибавок там тоже хватает.

Stardew Valley — настоящий пиксельный хит от независимой студии ConcernedApe, который пришёлся по душе миллионам игроков. На момент написания данного материала у игры было свыше 509 тысяч отзывов, из которых аж 98 % являются положительными.

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«Вам досталась старая дедушкина ферма в долине Стардью. С горстью монет в кармане и старыми инструментами в руках вы начинаете новую жизнь. Сможете ли вы превратить пустырь в цветущий сад? Это будет непросто. С тех пор, как в городе обосновалась корпорация Джоджа, всё сильно изменилось. Здание городского клуба заброшено. Тем не менее, в долине полно возможностей. Как знать... Может быть, именно вы вернете долине Стардью былое величие!» — гласит короткое описание Stardew Valley в Steam. Только вот описать и расписать все возможности проекта не хватит никаких сил — слишком уж он объёмный.

#stardew valley #concernedape
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