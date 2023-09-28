Чего-то серьёзного можно не ждать.

После выхода обновления 2.0 и дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 у многих игроков может возникнуть закономерный вопрос по поводу дальнейшей судьбы проекта. Ситуацию вызвался прояснить Габриэль Аматанджело, геймдиректор Phantom Liberty.

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Разработчик дал понять, что сюжетное дополнение и патч 2.0, которые вышли несколько дней назад, стали последними крупными порциями контента для всего Cyberpunk 2077. Господин Аматанджело также дал понять, что в будущем игру ждут лишь небольшие технические правки, направленные на исправление багов. В одним из будущих патчей, как нам уже было обещано чуть ранее, должны быть удалены неуместные реплики и текстовые записи из украинской локализации.

После устранения оставшихся нареканий разработчики из CD Projekt RED намерены запустить активное производство нового «Ведьмака» на движке Unreal Engine 5. Разработку следующей игры вновь возглавит Габриэль Аматанджело, которой будет заниматься производством вместе с внутренней студией CDPR. Напомним, геймдиректор Phantom Liberty также занимался созданием масштабного патча 1.5, устранившего многочисленные технические проблемы в оригинальной игре.

Масштабное «шпионское» дополнение к ролевому экшену Cyberpunk 2077 стартовало 26 сентября — то есть, позавчера. DLC с большой сюжетной аркой и многочисленными побочными заданиями было достаточно тепло приято как прессой, так и простыми игроками. Последние успели наставить игре почти 3400 отзывов в Steam, из которых 87 % являются положительными. DLC смог серьёзным образом оживить интерес к оригинальной Cyberpunk 2077, что хорошо заметно по актуальному показателю «онлайна».

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По данным SteamDB, в игре прямо сейчас находится 200 тысяч человек при суточном пике в 238 тысяч. Возможно, ситуация стане ещё лучше ближе к выходным, но невероятного показателя в 1 054 388 одновременно играющих человек на релизе в 2020 году можно не ждать.