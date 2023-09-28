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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Похожий на Rust масштабный «выживастик» The Front с танками, вертолётами и уникальными возможностями получил дату релиза
Кажется, проект получится действительно большим.

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Разработчики из независимой студии Samar Studio определились с датой релиза The Front — боевого симулятора выживания в открытом мире с мощным многопользовательским компонентом. Проект поступит в ранний доступ Steam уже в будущем месяце — 11 октября, если быть точнее.

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Действие The Front происходит в постапокалиптическом мире-песочнице, населённом мутантами и враждебными фракциями. Эта «истерзанная войной земля» станет ключевым местом сражений игроков с тираническими имперскими силами, отшельниками, бандитами и повстанцами.

В геймплейном плане The Front черпает многое у Rust и других проектов схожего устройства. Игрок объединяется в группу с единомышленниками и начинает заниматься исследованием руин и вражеских территорий. По мере развития своего персонажа геймер будет создавать оружие и снаряжение, строить базы и защищать их, проводить апгрейды автомобилям и боевым установкам.

Парк техники в грядущем «выживастике» тут насчитывает множество уникальных экземпляров, среди которых есть даже танки, самоходные зенитные установки и вертолёты. Более мирные варианты тоже имеются: пикапы, лесовозы и различные добывающие машины. В будущем разработчики планируют добавить в свой проект модифицируемые базовые машины, что позволит игрокам строить передвижные мега-машины.

Как и всякий уважающий себя «выживастик», The Front сможет предложить игрокам продвинутую систему постройки базы с использованием сотни различных строительных компонентов. База тут нужна для защиты ресурсов и укрытия от безжалостной среды. Разработчики дали понять, что дизайн будущего убежища ограничивается исключительно воображением игрока.

Набор биомов в The Front получился максимально разнообразным. Авторы предоставят возможность попутешествовать по пустыням, лесам, снежным просторам, болотам и другим территориям. Во время исследований новых локаций игроки должны быть готовы столкнуться с неизведанными и «частенько коварными местами». Например, тут будут подземные исследовательские институты и закрытые военные базы.

«Выживательный» в The Front строится на множестве уникальных механик. Здесь нужно разграблять строения, собирать чертежи и захватывать воздушные суда — все это для того, чтобы стать силой, с которой придется считаться любому.

В список эффективных методов выживания входит возможность заманить монстров в мясорубку из стратегически расставленных ловушек, созданных для уничтожения взрывоопасных чудовищ, невидимых убийц, летающих солдат и других крайне опасных захватчиков. А ещё тут можно использовать контрольные устройства, такие как нажимные пластины и инфракрасные датчики, а также готовые электрические цепи для создания автоматизированных систем защиты.

«Вооружайтесь различными видами оружия ближнего боя, огнестрельным оружием, взрывчаткой и даже танками и вертолетами, а затем используйте эти орудия войны для рейдов на базы других игроков или просто для защиты собственной территории.

Используйте глушилки, чтобы подчинить себе NPC, встречающихся в мире. Помимо помощи в бою, эти NPC смогут использовать свои таланты за верстаками, чтобы повысить эффективность работы и быстрее добывать ресурсы.

Создавайте оборудование, работающее на воде, а затем используйте его для разработки собственной сельскохозяйственной системы, включающую методы опрыскивания и посадки. Выбирайте из десятков рецептов, чтобы приготовить вкусные блюда», — детально описывают геймплей своего детища разработчики из Samar Studio.

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«Выживастик» The Front поступит в продажу 11 октября на ПК (Steam, Epic Games Store). Игра будет переведена на русский язык (текст).

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