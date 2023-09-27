Игра будет доступна в издании Complete Edition, страницы в Steam и EGS уже открыты.

Компания Sony анонсировала ПК-версию приключенческого экшена Horizon Forbidden West, она должна поступить в продажу в начале 2024 года. Получается, с момента релиза игры на консоли PlayStation 5 пройдёт к тому времени около двух лет — оригинал вышел 18 февраля 2022-го. Информация о PC-версии сиквела Horizon Zero Dawn была опубликована в официальном блоге PlayStation.

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Портированием Horizon Forbiden West на ПК занимается студия Nixxes Software, которая уже далеко не впервые делает ПК-порты для Sony и не только. Обладателям самой популярной игровой платформы предоставят возможность купить игру сразу в исполнении Complete Edition, куда входит дополнение Burning Shores, действие которого разворачивается после завершения событий оригинала.

Также в полное издание проекта войдёт следующее содержимое: цифровой саундтрек, цифровой альбом с иллюстрациями, тематический комикс и множество дополнительного внутриигрового контента.

Horizon Forbidden West предложит игрокам отправиться в путешествие по опасному миру Запретного Запада, который скрывает новые загадочные угрозы.

Ключевые особенности проекта:

огромный открытый мир — игрок будет открывать дальние земли, встречать новых врагов, познавать богатство различных культур и знакомиться с яркими персонажами;

удивительный мир — здесь можно исследовать леса затопленные города и поднимающиеся к небу горы Америки далекого будущего;

набор новых опасностей и активностей — игра предложит участвовать в стратегических боях с гигантскими машинами и людьми-наездниками, используя оружие, снаряжение и ловушки из деталей роботов;

множество свежих тайн — геймер сможет узнать, в чем секрет неизбежного краха Земли, и открыть для себя новую главу древнего мира, которая навсегда изменит жизнь Элой.

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Horizon Forbiden West в исполнении Complete Edition также выйдет на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4, но только не в феврале 2024-го, а уже 6 октября. Что до ПК-версии, то она уже получила свои странички в магазинах Steam и Epic Games Store.