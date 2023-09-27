Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Horizon Forbidden West выйдет на ПК — релиз состоится в начале 2024 года
Игра будет доступна в издании Complete Edition, страницы в Steam и EGS уже открыты.

реклама

Компания Sony анонсировала ПК-версию приключенческого экшена Horizon Forbidden West, она должна поступить в продажу в начале 2024 года. Получается, с момента релиза игры на консоли PlayStation 5 пройдёт к тому времени около двух лет — оригинал вышел 18 февраля 2022-го. Информация о PC-версии сиквела Horizon Zero Dawn была опубликована в официальном блоге PlayStation.

реклама

Портированием Horizon Forbiden West на ПК занимается студия Nixxes Software, которая уже далеко не впервые делает ПК-порты для Sony и не только. Обладателям самой популярной игровой платформы предоставят возможность купить игру сразу в исполнении Complete Edition, куда входит дополнение Burning Shores, действие которого разворачивается после завершения событий оригинала.

Также в полное издание проекта войдёт следующее содержимое: цифровой саундтрек, цифровой альбом с иллюстрациями, тематический комикс и множество дополнительного внутриигрового контента.

Horizon Forbidden West предложит игрокам отправиться в путешествие по опасному миру Запретного Запада, который скрывает новые загадочные угрозы.

Ключевые особенности проекта:

  • огромный открытый мир — игрок будет открывать дальние земли, встречать новых врагов, познавать богатство различных культур и знакомиться с яркими персонажами;
  • удивительный мир — здесь можно исследовать леса затопленные города и поднимающиеся к небу горы Америки далекого будущего;
  • набор новых опасностей и активностей — игра предложит участвовать в стратегических боях с гигантскими машинами и людьми-наездниками, используя оружие, снаряжение и ловушки из деталей роботов;
  • множество свежих тайн — геймер сможет узнать, в чем секрет неизбежного краха Земли, и открыть для себя новую главу древнего мира, которая навсегда изменит жизнь Элой.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Horizon Forbiden West в исполнении Complete Edition также выйдет на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4, но только не в феврале 2024-го, а уже 6 октября. Что до ПК-версии, то она уже получила свои странички в магазинах Steam и Epic Games Store.

#guerilla #nixxes software #playstation pc llc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
13
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Какими были елочные игрушки в СССР
24

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
17:00
Для духовных скреп РФ это будет тяжелым испытанием на поле боя
Экс-спикер теробороны Украины рассказал(-а) о пяти тысячах ЛГБТ-солдат в ВСУ
Александр Привет
16:53
Как так-то!?
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
Юрий Котляров
16:51
Как раз я в безопасности себя чувствую на иностранных ресурсах, чем на российских. Чтото мне не попадалось, чтобы кого-то посадили за публикацию в Фейсбуке или Твитере, а вот в ВК- сплошь и рядом.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Тruth Seеker
16:48
"учитывая полицейский характер текущей военной операции" И мобилизация это норма в полицейском характере текущей операции) Вот уж действительно #психиатрия
Украина запросила у Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России, Ирану и Сирии — британская пресса
Александр Привет
16:48
Охлаждали чиллером?
Intel Core i7-14700KF с разгоном до 6 ГГц на 20% опередил 13700K в многопотоке Geekbench 6
Юрий Котляров
16:46
Поздравляю группу депутатов, продавивших этот закон, с очередной премией. Копеечка к зарплате, ой пару миллионов, лишними не будут.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
ЖДАН
16:46
Дружище,ты попутал х... с гусиной шеей.Не примеряй свою маску гомосека на всех.
Какими были елочные игрушки в СССР
dimkahon
16:43
Красноглазикам сие невдомек. Ну как же, любимку обидели. Им хоть по сто раз на дню объясняй, что ось как одежда, на разные случаи жизни своя. Но нет, вот линух крут, блаблабла, универсален, а венда га...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Борис Апостолов
16:42
Попадание ракеты Корнет-Э в башню танка Меркава 4, 12 августа 2006 года. Что вы там говорите? Пробивает любую броню? Пропаганду свою поуймите самую малость. Этот птур уже 15 лет назад не особо впечатл...
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Юрий Котляров
16:39
Вот хохлы, наверное, дураки. Там танки ездят по одному и тому же месту, чтобы на мину не нарваться, там колея накатанаяидолжна быть. А тут бац и танк. Да и коптеры у них с таким хорошим увеличением, ч...
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем