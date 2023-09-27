Авторы не захотели конкурировать с крупными осенними блокбастерами.

Издательство Focus Entertainment совместно с разработчиками из DON’T NOD сообщили о переносе даты релиза экшена Banishers: Ghosts of New Eden. Изначально данный проект планировался к релизу уже 7 ноября, но сейчас его авторы признались, что конкуренция с другими осенними релизами их не особо вдохновляет.

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Если верить заявлениям представителей DON’T NOD, то разработка Banishers: Ghosts of New Eden завершена. Но его создатели хотят, чтобы история Реда и Антеи смогла привлечь к себе заслуженное внимание. Именно поэтому было принято решение отложить релиз на ПК и консолях до 13 февраля 2024 года, в представлении разработчиков это «идеальная дата для эпической истории любви».

Действие Banishers: Ghosts of New Eden происходит в Нью-Идене в 1695 году. Влюблённые друг в друга изгнатели Антея Дуарте и Ред Макрей являются охотниками на призраков, которые поклялись защищать живых от неупокоенных призраков и теней. Трагедия случилась в ходе одного из заданий: Антея погибает и сама становится призраком. Североамериканская глубина станет основным местом поисков возможностей спасти Антею.

«Погрузитесь в красивую, глубокую и эмоциональную историю обречённой любви. Вместе с изгнателями знакомьтесь с жителями Нью-Идена и раскрывайте дела о Присутствии призраков в таинственном мире с богатой историей, полном сверхъестественных существ и древних тайн. Полагайтесь на смекалку или применяйте призрачные силы Антеи и оружие Реда, чтобы уничтожать и изгонять призраков, не дающих покоя живым», — гласит официальное описание проекта.

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Геймерам здесь придётся принимать сложные решения, которые станут влиять на исход игры и судьбу жителей Нью-Идена. Причём, как живых, так и «неупокоенных мёртвых». По ходу действа также придётся получать новое снаряжение и способности, раскрывать древние тайны и секреты мира игры. Banishers: Ghosts of New Eden поступит в продажу 13 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.