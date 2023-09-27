Многие добровольно, и ещё больше кто — принудительно себя её лишили.

Когда в феврале—марте прошлого года западные игровые издательства и студии демонстративно, с соответствующими заявлениями, массово уходили из России, одним из ключевых аргументов было что-то в духе «всё равно российский рынок незначительный, не много-то мы и потеряем, зато покажем, какие мы принципиальные». В реальности, конечно же, российский видеоигровой рынок колоссален, традиционно последние годы занимал второе—третье места в общеевропейском рынке, и те, кто поумнее, прекрасно это знают, поэтому притаились и продолжили спокойно работать в России.

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В числе таких дальновидных компаний оказалась Larian Studios, разработавшая и выпустившая Baldur’s Gate 3, и вот, коллектив пожинает плоды правильного отношения к пользователям: как сообщила несколько часов назад исследовательская фирма Newzoo, по статистике за август Россия разместилась на втором месте по количеству активных пользователей за месяц (MAU), уступив только США и обогнав Британию.

В подробности Newzoo не вдаётся, поэтому мы не знаем, насколько серьёзен отрыв от США и Британии в обе стороны, но в целом это не сильно-то важно. В общей сложности Newzoo учитывает рынки 37 государств, и примечателен тот факт, что 13,8% всей пользовательской базы, с которой работает исследовательская фирма, так или иначе поиграли в Baldur’s Gate 3.

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Напомним, что Baldur’s Gate 3 вышла в начале августа этого года, получила высоченные пользовательские оценки и, возможно, является одним из главных претендентов на звание игры года. Впрочем, в этом году и конкурентов-то особо не было, нет и не намечается.