Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 вышло: игроки довольны, в Steam никто игру не «бомбит» отзывами
Отсутствие русской озвучки — пожалуй, единственная серьёзная причина для недовольства.

реклама

Студия CD Projekt RED выпустила в продажу дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Огромный набор контента стал доступен как на ПК, так и на Xbox Series X|S с PS5. Как мы писали раньше, DLC было хорошо принято игрокам и прессой, а первые данные по Steam это только подтверждают.

реклама

На момент написания данного материала у Phantom Liberty было свыше 1800 отзывов, из которых 90 % являются положительными. Игроки хвалят дополнение за проработанных персонажей, интересную историю, новые механики и, разумеется, увлекательный геймплей. Основными поводами для недовольства стали (по крайней мере, в обзорах на русском) отсутствие полного перевода на русский язык.

Напомним, CD Projekt RED ещё в начале прошлого года приняла решение официально огородить себя от игроков из РФ и РБ, закрыв для них страницы со всеми играми в Steam и на других площадках. Если вы захотите сейчас заняться прохождением Phantom Liberty, будучи пользователям магазина Valve из другого региона, то вам придётся довольствоваться русскими субтитрами.

С «онлайном» у Phantom Liberty всё тоже в полном порядке — игра прямо сейчас переживает новый всплеск интереса к себя, коего она не видела с момента релиза в 2020 году. По данным аналитической площадки SteamDB, в Cyberpunk 2077 прямо сейчас находится свыше 228 тысяч человек при суточном пике в 246,7 тысяч. Скорее всего, ближе к выходным ситуация с «онлайном» станет ещё лучше.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, в момент выхода игры 10 декабря 2020 года в ней в лучший момент находилось 1 054 388 человек.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
12
ТОП-16 мифов о мониторах
47
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
4
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
11

Сейчас обсуждают

Urtgard
19:28
Да он уже купил себе хлам от амд, и теперь только и остаётся что успокаиваться тем что DLSS мыло, с FG инпут лаги, лучи всё равно ничего не тянет, его то 7600 точно ничего не тянет, ещё и греется как ...
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уравняла GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7900 XT
Reduk
19:27
Бггг....а если у «второй армии мира» забрать все оружие, которое ей передали на бедность, то там даж портянок не останется))) А если серьезно, то после данного конфликта я не завидую другим соседям ...
Представитель Кремля Песков: поставленные Украине танки Abrams будут гореть
Россиянин
19:26
И кто же у нас в этом виноват? Дайте угадаю, Россия? А они не причём.
Генсек ООН Гутерриш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны
Россиянин
19:25
Как она может куда-то вступить, её как государства уже нет, у неё отсутствуют все признаки государственности. А к 2029 году про неё все давно забудут.
Зампред ЕП Барли заявила, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2029 года
Россиянин
19:22
Я не понимаю, как эти НАТОвские лузеры, которые ни когда не воевали, и не одной войны не выиграли могут чему то научить. НАТО это же сборище опущенных стран-лузеров, которых в историческом плане во вс...
BI: американский инструктор заявил, что стандарты НАТО не подходят ВСУ
Vito Vago
19:19
Говорящая голова; что с неё возьмёшь...
Генсек ООН Гутерриш: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны
Владимир Никифоров
19:18
Всё чаще встречаются в СМИ противоречия об успехах СВО... Мда. Плохо, когда нет информации или её очень мало, но ещё хуже, когда её слишком много.
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Дмитрий Мячин
19:17
А я возьму квитанцию. До последнего повышения платил 1856р в месяц, после 1952р. И это учитывая что у меня и котёл и колонка и плита. У меня коммуналка только газ и свет. Офигеть как на много подорожа...
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Vito Vago
19:14
Брешет, как сивый мерин.
США признают острова Кука и Ниуэ независимыми государствами
Робин Гудеичь
19:13
Видимо возникли вопросы, по теме FSR3 и HYPR-RX, со словами: "Ты взял отсрочку на год и это всё - что ты сделал(большое не Х)?
Глава графического подразделения AMD Radeon Скотт Херкельман уходит из компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем