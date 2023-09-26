Отсутствие русской озвучки — пожалуй, единственная серьёзная причина для недовольства.

Студия CD Projekt RED выпустила в продажу дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Огромный набор контента стал доступен как на ПК, так и на Xbox Series X|S с PS5. Как мы писали раньше, DLC было хорошо принято игрокам и прессой, а первые данные по Steam это только подтверждают.

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На момент написания данного материала у Phantom Liberty было свыше 1800 отзывов, из которых 90 % являются положительными. Игроки хвалят дополнение за проработанных персонажей, интересную историю, новые механики и, разумеется, увлекательный геймплей. Основными поводами для недовольства стали (по крайней мере, в обзорах на русском) отсутствие полного перевода на русский язык.

Напомним, CD Projekt RED ещё в начале прошлого года приняла решение официально огородить себя от игроков из РФ и РБ, закрыв для них страницы со всеми играми в Steam и на других площадках. Если вы захотите сейчас заняться прохождением Phantom Liberty, будучи пользователям магазина Valve из другого региона, то вам придётся довольствоваться русскими субтитрами.

С «онлайном» у Phantom Liberty всё тоже в полном порядке — игра прямо сейчас переживает новый всплеск интереса к себя, коего она не видела с момента релиза в 2020 году. По данным аналитической площадки SteamDB, в Cyberpunk 2077 прямо сейчас находится свыше 228 тысяч человек при суточном пике в 246,7 тысяч. Скорее всего, ближе к выходным ситуация с «онлайном» станет ещё лучше.

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Напомним, в момент выхода игры 10 декабря 2020 года в ней в лучший момент находилось 1 054 388 человек.