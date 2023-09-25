Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
Вы когда данную локализацию делали, да ещё и аутсорсили на Украину, на что вообще рассчитывали?

реклама

Как известно, после стартовавших в феврале 2022 года событий польская компания CD Projekt резко забыла о том, что одна из основных аудиторий её игр в Европе вообще-то российская, ушла с российского рынка, хотя никто её этого делать не заставлял, стала изображать себя другом Украины и даже зачем-то оформила в игре украинскую локализацию.

реклама

Вот с ней-то абсолютно ожидаемо и абсолютно предсказуемо и выползли проблемы. Сегодня на почту CD Projekt RED стали поступать сведения о том, что в украинской локализации содержатся фразы и слова, которые являются оскорбительными для русских в частности и для россиян в целом. Не будем вдаваться в подробности, но, полагаем, вы понимаете, о каких фразах из современного лексикона проживающих на территории Украины граждан идёт речь.

Примечателен в этой истории тот факт, что CD Projekt RED признала ошибку, в результате которой в локализацию попали оскорбительные фразы, принесли свои извинения и заявили о том, что «эти реплики не написаны сотрудниками CD Projekt RED и не отражают наши взгляды». Реплики будут заменены в следующем обновлении.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Очевидно, студия отдала создание украинской локализации на аутсорс какой-то украинской компании, и учитывая обстоятельства, подобный расклад был максимально предсказуем. Почему этого не понимали в CD Projekt RED, вопрос, впрочем, открытый.

#украина #cd projekt red #cyberpunk 2077 #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты «Оникс»
В Британии призвали перенести конфликт на территорию России
Видео: релизный трейлер дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 напоминает о его скором релизе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
10
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
13
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
24
Первые впечатления от Witchfire
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

Огiрок
19:40
И кто же у нас в этом виноват? А Пашинян, отвечай иуда своего народа.
Нагорный Карабах: тысячи бегут, поскольку Армения предупреждает об опасности этнической чистки
Yilec
19:32
Спасибо Пашиняну за то, что сдал Карабах.
Нагорный Карабах: тысячи бегут, поскольку Армения предупреждает об опасности этнической чистки
Китя.
19:31
На твоем моне 8 бит матрица. а на том 12 бит так чтобы понял. тот ярче твоего на до хренище. одним словом твой черно-белый. а тот цветной.
ТОП-16 мифов о мониторах
MD A
19:29
Как мы поняли Путин заданию не включит посему побегут натовцы поджав хвосты как было во Вьетнаме , но мы все понимаем какой жертвой и для кого всё это обойдется, да этот велосипед уже изобретён и ниче...
Склад с ракетами Storm Shadow в Кривом Роге был уничтожен после множественного прилета от ВС РФ
32.50
19:29
какие-то нищенские 75Гц. за такой ценник 1кГц должно бытЬ!
ТОП-16 мифов о мониторах
Китя.
19:27
Вот самый крутой монь на сегодня. Бери Шишка. и буду тебе завидовать.
ТОП-16 мифов о мониторах
Spike Rus
19:25
Монитор не телевизор? Ага, вон мой мониторовизор на кухне висит. А куда его, он кокнутый малость, но "27", и выкинуть жалко, но и юзать его полноценно не выходит, матрица то в углу битая. А как телев...
ТОП-16 мифов о мониторах
Валерий Климух
19:24
Не пора Молдаванам узнать зиму?А то мы за все и всех платим.
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
32.50
19:24
что-то после 32" не хочется на мелкие экраны возвращаться.... но до виара мониторам еще ой как далеко в играх
ТОП-16 мифов о мониторах
AlexGall
19:23
По легенде, его "броненосцы" были обшиты бронзовыми листами. Цену на бронзу в те времена представляете? Это уже не говоря про отсутствие технической возможности такое воспроизвести (плохо было тогда с...
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем