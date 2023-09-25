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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз «симулятора ограблений» Payday 3 был омрачён техническими проблемами, авторы обещали всё исправить
33 % положительных отзывов в Steam говорят сами за себя.

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Несколько дней назад (если точнее, то 21 сентября) состоялся релиз кооперативного шутера Payday 3 от студии Starbreeze и издательства Deep Silver. Проект был не самым худшим образом принят критиками (рейтинг 67 из 100 на основании 21 рецензий в агрегаторе рецензий OpenCritic), но в короткие сроки стал объектом лютой ненависти у пользователей Steam.

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На момент написания данного материала у шутера Payday 3 было свыше 24 тысяч отзывов в Steam, из которых только 33 % являлись положительными. Основными причинами для недовольства игроков стали многочисленные проблемы с техническим состоянием новинки. «Вылеты» (даже в одиночном режиме), невозможность подключиться к серверам, проблемы с оптимизацией (владельцы 3090ti жалуются на «просадки» до 30-40 FPS, не указывая разрешение своего экрана) — вот лишь немногие поводы для беспощадного «ревью-бомбинга» в Steam.

Примечательно, что техническое состояние Payday 3 не помешало шутеру показать хорошие результаты по общему «онлайну». Например, уже в первые выходные после релиза проекта общее количество ежедневных игроков достигло 1,3 миллиона — информацию представила сама Starbreeze Studios. Максимальный «онлайн» на всех платформах был зафиксирован на отметке в 218 тысяч человек, из которых 77 тысяч приходилось на тот же Steam.

Так вот, разработчики, оценив общее состояние своего продукта и получив бесценную обратную связь от игроков, извинились за проблемный старт Payday 3. Они также пояснили, что проблема с серверами случилась из-за бага, который не был обнаружен в ходе тестирования. Сотрудники Starbreeze дали понять, что постараются максимально оперативно исправить всех технические недочёты в новом шутере, но даже приблизительных сроков по исправлениям называть не стали.

Команда разработчиков также рассматривает возможность сделать Payday 3 менее зависимым от онлайн-сервисов. Это, например, позволит играть в одиночном режиме без необходимости подключения к серверам.

Payday 3 — это продвинутый симулятор ограблений, очень сильно завязанный на слаженной командной работе. Игроки здесь решают, как организовать любой налёт: тихо или с оружием наперевес, с захватом заложников или без, в кампании наёмников или в гордом одиночестве.

«Дайте волю своей жадности и дайте волю в Payday 3. Помимо золота, денег, драгоценностей и любых других ценностей, которые можно найти, вы сможете собрать значительную коллекцию оружия, косметики и наград.

Вам придётся усердно работать и разумно планировать, чтобы забрать с собой как можно больше добычи. Набирайтесь опыта, открывайте новые навыки и совершенствуйтесь в обращении с оружием, чтобы постепенно наращивать свою силу и справляться с более сложными задачами», — гласит официальное описание проекта.

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Payday 3 вышла 21 сентября на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

#deep silver #payday 3 #starbreeze studios
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