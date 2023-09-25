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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 напоминает о его скором релизе
Уже сегодня ночью, ждать осталось действительно недолго.

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Разработчики из компании CD Projekt RED опубликовали релизный трейлер дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Релиз аддона состоится в ночь с 25 на 26 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

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Напомним, Phantom Liberty — это первое и последнее дополнения к Cyberpunk 2077. После его выхода и окончательной доводки игры патчами разработчики переключат своё внимание на другие проекты, среди которых есть новый «Ведьмак» на базе движка Unreal Engine 5. Также Phantom Liberty станет последним проектом от CD Projekt RED, при создании которого использовался проприетарный движок RED Engine.

Phantom Liberty предложит игрокам вернуться к роли наёмника Ви и стать шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства. Дополнение добавит в мир игры новый район, Пёсий город, хранящий множество тайн, которые откроются только тем, кто «готов поставить на карту всё».

«Работа секретного агента сложна и опасна, но у вас нет права на ошибку. Выбирайте союзников с осторожностью, чтобы раскрыть секреты, которые таит в себе эта история. Воспользуйтесь новым деревом навыков, а также новым оружием, имплантами и транспортными средствами, которые помогут вам достичь цели. Ваш выбор влияет не только на судьбу других персонажей, но и на ваше будущее», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Про оценки Phantom Liberty мы писали в одном из наших предыдущих материалов. Если коротко, то пресса встретила DLC с большим воодушевлением — на момент написания уже сегодняшнего материала игра собрала 76 рецензий от критиков (по данным агрегатора OpenCritic), которые вывели рейтинг 89 из 100.

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Нелишним будет напомнить, что Phantom Liberty нельзя официально купить на территории РФ и РБ. Страницы с игрой заблокированы в Steam, дополнение также лишилось полной русской локализации (авторы перевели только субтитры).

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
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