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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Захватывающий шпионский триллер»: дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 вызвало восторг у критиков
Рейтинг на агрегаторе рецензий OpenCritic — 90 баллов из 100.

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Сегодня, 20 сентября, спало эмбарго на публикацию обзоров дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. На момент написания данного материала средний рейтинг аддона на агрегаторе рецензий OpenCritic составил 90 баллов из 100 на основе 53 рецензий. Все журналисты порекомендовали проект к покупке (буквально все, 100 %).

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Авторы рецензий сошлись во мнении, что Phantom Liberty смогла подарить игрокам невероятно увлекательную историю с запоминающимися и колоритными персонажами. Описание DLC на всех игровых площадках полностью соответствует действительности — это действительно «динамичный и захватывающий шпионский триллер». По ходу прохождения сюжетной кампании игрокам придётся принять несколько непростых решений.

Журналистам понравился атмосфера, дизайн и общая эстетика Пёсьего Города — ключевой локации Phantom Liberty, где будут разворачиваться все основные события. Многие авторы материалов положительно отметили то, насколько плавно и органично удалось разработчикам сделать переход к событиям дополнения. Именно поэтому сюжет аддона идеально вписался в общее повествование Cyberpunk 2077.

«Фишки» обновления 2.0, релиз которого состоится уже завтра, 21 сентября, тоже не остались без внимания. Все нововведения действительно оказались полезными и рабочими: и улучшенный крафт, и переработанные перки, и обновлённая система имплантов. А вот искусственный интеллект врагов хоть и был доработан, но стал основным поводом для недовольства — многие рецензенты посчитали выступление обновлённых ИИ-«болванчиков» на поле боя не слишком убедительным по сравнению с их предыдущей, скажем так, редакцией. Но некоторые журналисты отметили, что улучшения ИИ действительно есть, хоть и не такие большие, как хотелось бы. И баги — они в игре всё ещё есть, пусть и в эпизодичных случаях. Как же без этого.

«Пёсий город хранит множество тайн, которые откроются только тем, кто готов поставить на карту всё. Работа секретного агента сложна и опасна, но у вас нет права на ошибку. Выбирайте союзников с осторожностью, чтобы раскрыть секреты, которые таит в себе эта история. Воспользуйтесь новым деревом навыков, а также новым оружием, имплантами и транспортными средствами, которые помогут вам достичь цели. Ваш выбор влияет не только на судьбу других персонажей, но и на ваше будущее», — гласит официальное описание аддона.

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Релиз дополнения Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5. Аддон погрузит в новую историю наёмника Ви, который вынужден стать шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
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