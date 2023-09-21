История повторяется.

Компания Capcom выпустила в продажу сюжетное дополнение Separate Ways для ремейка экшена Resident Evil 4. Данное DLC посвящено Аде Вонг, а его события происходят параллельно с основной кампанией. Напомним, оригинальная версия игры тоже получала такое дополнение — с практически таким же содержимым и ровной той же главной героиней.

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Первые игроки, успевшие опробовать DLC с Адой Вонг, отмечают, что на его прохождение придётся потратить около 4-5 часов. Девушка будет использовать во время своих приключений крюк-кошку, который пригодится ей как при перемещении по миру, так и непосредственно в бою.

Несколько дней назад Capcom опубликовала релизный трейлер Separate Ways, зрители которого в комментариях поспешили отметить возвращение многочисленных геймплейных элементов, которые были вырезаны из ремейка оригинальной Resident Evil 4. Речь идёт о горнолыжном подъёмнике, коридоре с лазерами и других вещах.

«Задание требовало строжайшей секретности. Провал был недопустим. Она прибыла в эту проклятую деревню задолго до агентов США. Ее миссия — раскрыть самый страшный секрет культа... Янтарь. Separate Ways — это недостающее звено основной истории, захватывающее приключение в жанре survival horror с Адой Вонг в главной роли. Взгляните на изнанку событий её глазами и узнайте, как её миссия и судьба во второй раз переплелись с судьбой Леона Кеннеди», — гласит официальное описание дополнения в Steam.

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Separate Ways доступна на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. Также сегодня стало доступно бесплатное обновление для режима «Наёмники». Оно добавило в игру двух персонажей: Аду Вонг и Альберта Вескера (во вселенной игры он является работодателем наёмницы).