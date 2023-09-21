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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Русскоязычная версия шутера Warface прекратит своё существование в Steam и EGS, игрокам предлагают перенести прогресс в VK Play
Спасибо большое, получается?

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Компания Astrum Entertainment, которой поручили заниматься развитием Warface вместо уехавшей из РФ студии My.Games, объявила о прекращении поддержки русскоязычной версии сетевого шутера в Steam и EGS. Данное изменение коснётся России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. И если игрокам из России и Беларуси не привыкать, то определение в «санкционные списки» жителей Казахстана и других постсоветских стран выглядит неуместно и даже глупо.

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Разработчики дали понять, что доступ к страницам Warface и связанным с ним платежам в магазинах Steam и Epic Games Store отключён с 19 сентября. А сервер игры при этом будет закрыт спустя ровно три месяца. Если вы по каким-то причинам решите продолжить своё времяпрепровождение в Warface, то специально для такого случая предусматривается возможность перенести свой прогресс в VK Play. Для этого потребуется завести полностью новый аккаунт или иметь учётную запись, на которой ещё нет персонажей.

При этом доступ к Warface сохранится в Steam и EGS, если пользователи успели добавить её в свой клиент. Напомним, новость о начале разделения кластеров Warface появилась ещё в середине апреля текущего года. Именно тогда было принято решение, что в России за шутер будет отвечать всё та же Astrum Entertainment. А компании My.Games, которая ранее покинула РФ, было предоставлено право создать новый проект на основе полученного исходного кода.

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Отдельные источники российских изданий ещё в апреле говорили о том, что разделение бренда позволит Astrum в перспективе сотрудничать с государством в обмен на господдержку. Ради этого в шутер, по мнению собеседника, могут добавить символику спецподразделений и актуальные политические сюжеты.

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