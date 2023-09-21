Кажется, это не просто заигрывание с аудиторией.

Вчера вечером, 20 сентября, в официальном микроблоге сетевого шутера Counter-Strike 2 появилось сообщение с текстом «Что вы делаете в следующую среду?». Никаких дополнительных пояснений разработчики из Valve делать не стали, но игроки сразу расценили данный пост как намёк на дату релиза Counter-Strike 2. Если предположение окажется верным, то релиз проекта должен состояться 27 сентября текущего года.

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Напомним, Valve начала проводить закрытое бета-тестирование Counter-Strike 2 весной 2023 года. Изначально разработчики планировали выпустить игру летом, но этого не случилось. Косвенные намёки о том, что релиз должен состояться совсем скоро, дают последние крупные обновления для бета-версии проекта. К тому же, в начале текущего месяца студия предоставила доступ к «бете» более 60 % игроков в CS: GO.

Что касается самого «твита» с намекающим сообщением, то он не является случайностью или пустым заигрыванием с аудиторией. Дело в том, что «шапка» профиля Counter-Strike 2 в социальной сети X (Twitter) демонстрирует нам всё то же сообщение с вопросом.

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В момент релиза Counter-Strike 2 станет бесплатным обновлением CS:GO до версии на движке Source 2. Большой патч добавит множество улучшений в техническом плане и бережно сохранит собранную «косметику» из CS:GO.