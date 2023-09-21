Казахам и «казахам» пора готовиться, наверное.

2023 год ещё не закончился, но у компании Valve уже кое-что распланировано по мероприятиям в магазине Steam на будущий год. В отдельной заметке команда поддержки сервиса поделилась расписанием официальных мероприятий, которые пройдут в Steam в первые месяцы будущего года.

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Итак, мы уже точно знаем, что в Steam пройдёт вот такие акции с распродажами:

«Фестиваль капитализма и экономики в Steam» — с 21:00 8 января МСК до 21:00 15 января МСК. Он будет включать в себя распродажу, а также разделы готовящихся к выходу игр, игр с демоверсиями и не только. Мероприятие посвящено играм «про старые добрые деньги».

Фестиваль «Пираты против ниндзя» — с 21:00 22 января МСК до 21:00 29 января МСК и будет включать в себя распродажу, а также разделы для готовящихся к выходу игр, игр с демоверсиями и не только. В рамках мероприятия организаторы «попытаются ответить на извечный вопрос: кто победит в сражении пиратов и ниндзя?»

Фестиваль «Играм быть» — с 21:00 5 февраля до 21:00 12 февраля по Москве. Позиционируется как многодневный праздник, во время которого можно играть в различные демоверсии, общаться с разработчиками, смотреть трансляции и узнавать о готовящихся к выходу играх. Для разработчиков данное мероприятие считается возможностью получить ранние отзывы от игроков и собрать аудиторию для будущего выпуска в Steam.

Remote Play Together — c 21:00 12 февраля МСК до 21:00 19 февраля МСК. Будет включать в себя распродажу вкупе с разделами для готовящихся к выходу игр, игр с демоверсиями и не только. Мероприятие посвящено играм, в которые можно играть с друзьями удалённо.

«Фестиваль Динозавры против роботов» — с 21:00 26 февраля МСК до 21:00 4 марта МСК. Будет включать в себя распродажу, а также разделы для готовящихся к выходу игр, игр с демоверсиями и не только. Вот что про фестиваль говорят организаторы: «Для тех, кто с детства мечтает стать динозавром... или роботом! Главная тема этого мероприятия — динозавры и роботы. И роботы-динозавры. И динозавры-роботы! Подойдёт любой вариант» .

. Весенняя распродажа. Пройдет с 14 по 21 марта, это крупная сезонная распродажа, подробности будут представлены позже.

«Фестиваль построения колод» — с 20:00 25 марта МСК до 20:00 1 апреля МСК. Включает в себя распродажу, а также разделы для готовящихся к выходу игр, игр с демоверсиями и не только. Мероприятие посвящено карточным играм, в которых нужно собирать колоды. Valve уточняет: «В игре может и не быть карт как таковых, но её основная механика должна подразумевать построение условных «колод». Сами карты могут быть как классические — для атаки, защиты и наложения особых эффектов — так и представляющие собой ресурсы, персонажей и другие не связанные со сражениями вещи».

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Список мероприятий выше — только начало, как нетрудно понять. Позже Valve «выкатит» дополнительное расписание на весь год, как это было в отношении 2023-го. И нужно понимать, что крупные сезонные распродажи на площадке проходят четыре раза в год, а фестиваль «Играм быть» — три раза в год.