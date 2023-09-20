Но есть неприятный нюанс.

Разработчики из Recreate Games совместно с издательством Source Technology выпустили в продажу Party Animals — милый файтинг о том, как пушистые щенки, котики и другие питомцы выясняют между собой отношения.

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В описании проекта говорится, что он позволяет игрокам в онлайн-режиме разобраться с оппонентами 100 разных способов. Проект поощряет заговоры группы против конкретного пользователя, поэтому командная работа здесь в почёте. Наконец, Party Animals позволяет примерить на себя роль мармеладного мишки.

Сам проект был встречен первыми покупателями в Steam отрицательно: на момент написания данного материала у него было почти 600 отзывов, из которых только 30 % являются положительными. Игроки ругают проект за «зверский донат» и за большие очереди на вход. И вот вторая причина стала поводом для написания данной заметки.

Дело в том, что у Party Enimals сейчас невероятно высокий «онлайн» для проекта его уровня — свыше 104 тысячи игроков, и показатель продолжает расти. Любопытно, что до релиза файтинг возглавлял рейтинг игр, которые пользователи Steam чаще всего добавляли в свой список желаемого. Сейчас его сменила Hades II, уверенно «серебро» держит Hollow Knight: Silksong.

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Свою первую сотню тысяч Party Enimals «взяла» уже через час после релиза. Что до нагрузки на серверы игры, то разработчики из Recreate Games дали понять, что уже занимаются решением проблемы. Ситуация с рецензиями критиков обстоит значительно лучше: по 76 баллов из 100 на агрегаторах рецензий Metacritic и OpenCritic на основе первых 14 рецензий. Хочется верить, что авторы правильно отреагируют на ситуацию с популярностью своего проекта и сделают пребывание игроков в Party Enimals максимально комфортным.