У кого-то в компании сейчас большие проблемы с далеко идущими последствиями.

Последние сутки совершенно точно войдут в историю из-за непозволительной оплошности службы безопасности компании Microsoft. Из-за сбоя в корпоративной защите в Сеть попало огромное количество документов, содержащих коммерческую тайну. Журналисты продолжают заниматься изучением слитых документов, но о самом важном вы уже и так знаете.

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Документы нашли на сайте окружного суда США, где публикуются данные, связанные с делом Федеральной торговой комиссии против Microsoft. Первые очевидцы сообщали об огромном файле PDF, куда и были включены многочисленные внутренние документы Xbox. Файл был удалён спустя несколько часов, но это всё, разумеется, было бесполезно.

Журналистам удалось заполучить оперативный комментарий от Федеральной торговой комиссии, которая чётко заявила о своей непричастности к «сливу». Дескать, файлы размещались на сайте без её прямого участие — то есть, в утечке виновата сама Microsoft. Вне всяких сомнений, служба безопасности редмондской компании оперативно разыщет виновника масштабной оплошности, поскольку на документах имеется водяной знак с уникальным идентификатором.

В течение дня поступало множество резонансных заявлений по поводу «внутренней кухни» Microsoft, самое интересное мы сейчас вам выдадим тезисно:

новое поколение консоли Xbox запланировано на 2028 год;

The Elder Scrolls IV: Oblivion и Fallout 3 получат по ремастеру;

в разработке находятся новые части Doom, Dishonored и Ghostwire: Tokyo;

в 2024 году будут выпущены обновлённые версии консолей Xbox Series X и S;

в 2024 году будет выпущен геймпад с акселерометром, тактильной отдачей и встроенной батареей;

Microsoft рассматривала возможность покупки Valve и Nintendo, но дальше обсуждений дело не пошло;

за попадание в Game Pass редмондцы могли платить разработчикам десятки и даже сотни миллионов долларов.

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Причём, все указанные тезисы не являются догадками на основе косвенных текстовых формулировок в документах Microsoft. Например, в случае с обновлёнными консолями и геймпадом в слитых данных присутствовали слайды с фотографиями. Осмелимся предположить, что нас ждёт ещё несколько интересных фактов, связанных с данным инцидентом. Теперь нужно просто дождаться этого.