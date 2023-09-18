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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мрачный симулятор рыбалки Dredge получил обновление с кастомизацией судна и новым набором монстров
Инди-хит, если что.

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Издательство Team17 совместно с разработчиками из Black Salt Games объявили, что мрачный симулятор рыбалки Dredge получил уже третье большое обновление. Инди-хит теперь может похвастаться расширенным набором монстров и системой персонализации судна.

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Ещё после установки апдейта в симуляторе рыбалки Dredge появился новый персонаж — Маляр. Он может перекрасить лодку игрока и выбрать флаг для неё. Дополнительно персонализировать судно можно с помощью уникальных предметов, разбросанных по игровому миру. Все подробности обновления можно изучить на отдельной странице в магазине Steam.

«Начните жизнь с чистого листа в архипелаге Большой и Малой Соли. Оттуда вам предстоит выходить в море, прочесывать обломки кораблей в поисках ценностей и ловить в глубинах рыбу и других морских обитателей, которых здесь насчитывается более 125. Исследуйте каждую из областей, выполняйте задания и отправляйтесь в плавание к соседним островным регионам, в каждом из которых есть свои уникальные возможности, обитатели и тайны. Кое-кто очень хочет, чтобы вы покопались в прошлом, но можно ли ему доверять? И обретет ли он то, чего на самом деле ищет?» — гласит официальное описание проекта.

Симулятор рыбалки и раскрытия зловещих тайн глубин поступил в продажу 30 марта текущего года. Проект был достаточно тепло принят публикой и простыми игроками. Например, в цифровом магазине Valve у него имеется свыше 16,4 тысячи отзывов, из которых 95 % являются положительными.

#team17 #black salt games #dredge
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