Но поддержки русского языка там не будет.

Разработчики приключенческого платформера Little Nightmares определились с датой выхода данного проекта на мобильных платформах — iOS и Android. Расширение платформенной географии состоится уже 12 декабря.

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Сами авторы называют Little Nightmares мрачной сказкой, которая «заставит вас вспомнить свои детские кошмары». Игроку здесь нужно помогать главной героине по прозвищу Шестая. Она пытается выбраться из чрева — странного подводного судна, населённого жуткими существами.

Мобильная версия Little Nightmares ожидаемо получила адаптированный интерфейс, систему достижений, совместимость с геймпадами и прочие особенности. Если вы вдруг захотите запустить проект на своём смартфоне, то помните об отсутствии поддержки русского языка.

Напомним также, в разработке сейчас находится полноценная третья часть Little Nightmares, а её выход запланирован на 2024 год на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.