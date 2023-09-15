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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Похожая на «Героев Меча и Магии» стратегия SpellForce: Conquest of Eo выйдет до конца этого года на консолях
Игре нужно дать шанс.

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Издательство THQ Nordic совместно со студией Owned by Gravity объявили, что стратегия с элементами ролевой игры SpellForce: Conquest of Eo в скором времени должна появиться на консолях. До настоящего момента игра доступна только на ПК, а на Xbox и PlayStation она выйдет до конца текущего года.

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SpellForce: Conquest of Eo предлагает игрокам примерить на себя мантию могучего волшебника и стать наследником его таинственной волшебной башни. Здесь нужно изучать множество заклинаний и заколдовать окружающие земли, вызывать фантастических миньонов, обучать могущественных воинов и, конечно же, путешествовать по миру.

Ключевая геймплейная составляющая SpellForce: Conquest of Eo — участие в тактических пошаговых сражениях. Для победы крайне важно брать с собой могучих воинов, отправлять их на поиски артефактов, ингредиентов и богатств.

«Ищите талантливых учеников, чтобы расширить свое влияние, и рабочих, которые соберут для вас множество полезных ресурсов. Раскройте секреты своего учителя и продолжите его путешествие, чтобы открыть и освободить главный источник магической силы — Архипламя!» — гласит официальное описание проекта.

Ещё в SpellForce: Conquest of Eo немало времени уделено теме борьбы за власть, контролированию источников Архипламени, созданию мощных артефактов и другим вещам. Всего в игре представлено свыше 60 заклинаний и более 100 различных войск. В плане игрового процесса самый актуальный проект от Owned by Gravity очень походит на «Героев Меча и Магии», но с некоторыми оговорками.

Пользователи Steam приняли SpellForce: Conquest of Eo хорошо: более 1200 отзывов, из которых 80 % — положительные.

#thq nordic #spellforce conquest of eo #oqned by gravity
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