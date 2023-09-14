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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сюжетный «рогалик» Hades II не выйдет в раннем доступе до конца текущего года — релиз перенесли на второй квартал 2024-го
Пусть не спешат — у Supergiant Games получаются очень достойные игры.

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Студия Supergiant Games объявила о переносе раннего доступа своего «рогалика» Hades II на более поздний срок. Соответствующая информация появилась на официальном сайте разработчиков. По обновлённым сведениям, игра должна выйти во втором квартале 2024 года. Разработчики решились на перенос для того, чтобы больше времени посвятить «полировке» своего нового проекта.

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В своём сообщении представители Supergiant Games также пообещали снабдить Hades II таким количеством контента, сколько было у первой части во время его появления в Steam. Напомним, оригинальная Hades на протяжении целого года являлась эксклюзивом цифрового магазина Epic Games Store.

После выхода Hades II в раннем доступе проект получит ещё несколько крупных патчей, которые должны существенным образом расширить сюжетную составляющую и улучшить геймплей. Сотрудники Supergiant Games пообещали вносить важные правки на основе отзывов игроков. Ближе к моменту появления в раннем доступе «рогалик» должны образом протестируют — детали этого мероприятия будут раскрыты позже.

«Перед бессмертной принцессой подземного мира открываются новые просторы: при поддержке обитателей Олимпа вам предстоит выступить против самого титана времени. И победа, и поражение могут стать следующим шагом в этой увлекательной истории.

Древняя магия наполнит легендарное оружие ночи; она никому не позволит преградить вам путь. Более десятка олимпийских богов, от Аполлона до Зевса, преподнесут вам дары и сделают вас сильнее. Для вас не будет никаких границ», — гласит официальное описание проекта.

Во время прохождения Hades II игроку встретятся десятки запоминающихся персонаже, среди которы будут как совершенно новые индивиды, так и старые знакомые. Все эти неожиданные встречи и множество уникальных событий объединятся в уникальную историю, которая будет особенной для каждого игрока. Hades II содержит в себе новые места, испытания, системы улучшений и прочие вещи.

Игрок будет разгадывать тайны алтаря с арканами, приручать колдовских питомцев и собирать реагенты с помощью магических инструментов, чтобы добиться цели. А она тут довольно амбициозная — обуздать тёмную магию и выйти за пределы подземного мира, чтобы бросить вызов титану времени.

Hades II создаётся для Steam и EGS, после выхода из раннего доступа проект появится на консолях. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

#supergiant games #hades ii
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