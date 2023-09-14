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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Патч 2.0 для Cyberpunk 2077 с новой полицией, боями во время поездок и другими улучшениями выйдет 21 сентября
Обзоры дополнения Phantom Liberty от прессы начнут выходить 20 сентября, а релиз намечен на 26-е.

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В рамках всё того же мероприятия Night City Wire разработчики из CD Projekt RED сообщили, что патч 2.0 для ролевого экшена Cyberpunk 2077 должен выйти 21 сентября.

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Долгожданный апдейт, который меняет множество геймплейных механик оригинальной игры, выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Владельцы консолей прошлого поколения останутся как без патча, так и без дополнения Phantom Liberty.

Бесплатное обновление для оригинальной Cyberpunk 2077 внесёт следующие изменения:

  • обновлённые способности и деревья навыков;
  • переработанная система киберимплантов и новый лимит на их установку;
  • бои во время поездок и преследования на дороге;
  • улучшение принципов поведения врагов;
  • переработанная система поведения полиции;
  • улучшения в пользовательском интерфейсе;
  • изменения лута и системы создания предметов;
  • новые радиостанции (в том числе радиостанция сообщества «89.7 Рык FM»).

После окончания стрима авторы дополнения Phantom Liberty выложили на канале в YouTube несколько роликов, в которых актёр Идрис Эльба рассказывает о своём персонаже, правилах поведения в Пёсьем городе (новая локация Найт-Сити) и других вещах.

Ещё один короткий ролик посвящён именно патчу 2.0, который заостряет внимание зрителя на ключевых изменениях: боях во время поездок на автомобиле, «разборкам» с MaxTac и других вещах.

Релиз дополнения к ролевому экшену Cyberpunk 2077 должен состояться 26 сентября. По свежим данным, эмбарго на обзоры Phantom Liberty спадёт 20 сентября — за шесть дней до релиза. Это означает, что авторы уверены в своём продукте и не боятся рецензий критиков почти за неделю до начала продаж (а ведь есть ещё предзаказы). Заинтересованным лицам также рекомендуется пройти на открытую сегодня специальную страничку с планировщиком билдов — она позволит уже сейчас прикинуть, как лучше всего прокачать своего альтер-эго.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
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