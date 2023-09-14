Предательство — ключевая тема ролика.

Разработчики из польской студии CD Projekt RED опубликовали кинематографический трейлер грядущего дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Сам ролик поставлен не на движке — это дорогое CGI, которое здесь, видимо, понадобилось для большего вовлечения игрока в историю Соломона Рида, героя актёра Идриса Эльбы.

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Сам трейлер открывается сценой с непринуждённой беседой Соломона Рида и её напарницы-нетранерши Сойки. Очень скоро главный герой ролика понимает, что с ним по аудиоканалу общается не его подруга. Злоумышленница не помнит одну простую, но очень важную деталь, про которую знали Соломон с Сойкой. А дальше мы становимся свидетелями классической истории с «подставой», но портить впечатления от просмотра своими комментариями не станем.

Про героя Идриса Эльбы важно знать, что он будет работать вместе с Ви в Пёсьем городе над важной миссией. Разработчики называют его опытным шпионом, который много лет работать на правительство НСША, вербовал агентов и выполнял особо сложные поручения. Но в 2070 году (события игры происходят в 2077-м, напомним) Соломона Рида отправили в резерв и сделали «спящим» агентом.

CD Projekt RED провела сегодня особую трансляцию Night City Wire, в рамках которой было представлено несколько новостей о Phantom Liberty. Самое интересное мы опубликуем в следующем материале.