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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тепло принятая публикой пошаговая тактика Jagged Alliance 3 выйдет на консолях уже 16 ноября
Тамошней публике надо попробовать что-то действительно интересное.

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Разработчики из студии Haemimont Games совместно с издательством THQ Nordic определились с датой релиза ролевой тактики Jagged Alliance 3 на консолях PlayStation и Xbox. Проект должен расширить платформенную географию уже 16 ноября.

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Консольная версия Jagged Alliance 3 получит адаптированное управление и будет поддерживать сетевой кооператив между консолями Xbox и Playstation обоих поколений (но только в рамках одной экосистемы).

Jagged Alliance 3 поступила в продажу 14 июля текущего года на ПК. Проект был принят достаточно тепло, за это время он собрал более 5,3 тысяч отзывов, из которых 88 % являются положительными.

Действие Jagged Alliance 3 происходит в государстве Гранд-Чиен, в котором идёт нешуточная борьба за власть. Семья действующего президента принимает решение навести порядок в стране, для чего обращается за помощью наёмников.

Jagged Alliance 3 предоставляет широкий выбор непохожих друг на друга наёмников со своими «тараканами» в голове. Игроку нужно собрать отряд и отправиться исследовать Гранд-Чиен.

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