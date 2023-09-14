Актуальная версия проекта для macOS выйдет вместе с ним.

Larian Studios дала понять, что работа над патчами для ролевой игры Baldur’s Gate 3 продолжается, анонсировав скорый выход третьего обновления. Патч выйдет 21 сентября, о его содержимом девелоперы пока не спешат распространяться. Мы только знаем, что после его установки игра получит полную поддержку macOS — она работает на компьютерах Apple и сейчас, но не в своей актуальной версии.

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В своём сообщении в микроблоге представители Larian Studios в очередной раз поблагодарили игроков за тёплый приём Baldur’s Gate 3 и напомнили всем, как хорошо был принят проект. Причём, сделано это было явно с подколом авторов Starfield, которые на релизе своей игры опубликовали большой постер с оценками прессы.

Larian Studios сварганили свой постер с оценками, который по дизайну копирует работу Bethesda. Но только все оценки там — безоговорочные «десятки» и «пять из пяти». Особо тонкой издёвкой можно считать выбранные цитаты от PC Gamer и IGN. Дело в том, что именно эти два издания поставили Starfield низкие оценки: 7,5 из 10 и 7 из 10 соответственно.

Baldur’s Gate 3 поступила в продажу на ПК и PlayStation 5. До конца текущего года проект должен выйти на консолях Xbox Series X и S. С «онлайном» этой игры в сервисе Steam дела до сих пор обстоят хорошо: свыше 324 тысяч пикового значения за последние сутки против 207 тысяч у Starfield. К слову, и по продажам Baldur’s Gate 3 в топе магазина Valve уже опережает творение Bethesda.