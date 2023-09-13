Как риторика-то поменялась.

Разработчики из Bethesda Game Studios выждали паузу после релиза ролевой игры Starfield, который состоялся 6 сентября, и рассказали о своих дальнейших планах. Сообщение можно почитать на странице с игрой в Steam, но жители из РФ и РБ открыть её не смогут.

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Студия подготовила небольшой хотфикс, который правит несколько известных багов, а также раскрыла детали будущих апдейтов для игры. В ближайшие недели и месяцы Starfield получит следующие изменения и добавки:

возможность настроить яркость и контрастность изображения;

меню калибровки параметров HDR;

регулятор FOV;

кнопка «есть» для приёма пищи;

поддержка технологии масштабирования DLSS и ультрашироких мониторов с соотношением сторон 32:9.

Разработчики дали понять, что читают «замечательные отзывы» игроков о том, что бы они хотели улучшить или добавить в клиент Starfield. Команда намерена поддерживать проект долгие годы, поэтому открыта для предложений. В будущем, например, игра может получить карты городов — эту важную механику Bethesda не успела добавить к релизу, сосредоточившись на устранении основных программных ошибок.

Также создатели Starfield заверили, что находятся в тесном сотрудничестве с NVIDIA, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, улучшению стабильности и производительности игры. Bethesda в очередной раз напомнила, что процесс создания пакета инструментов для мододелов идёт полным ходом — он должен выйти как для ПК, так и для Xbox.

Ролевая игра Starfield поступила в продажу 6 сентября текущего года на ПК и Xbox Series X|S. На момент написания данного материала проект собрал почти 43 тысячи отзывов в Steam, из которых 76 % являются положительными.