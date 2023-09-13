Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield получит официальную поддержку DLSS: разработчики намерены заниматься улучшением игры «долгие годы»
Как риторика-то поменялась.

реклама

Разработчики из Bethesda Game Studios выждали паузу после релиза ролевой игры Starfield, который состоялся 6 сентября, и рассказали о своих дальнейших планах. Сообщение можно почитать на странице с игрой в Steam, но жители из РФ и РБ открыть её не смогут.

реклама

Студия подготовила небольшой хотфикс, который правит несколько известных багов, а также раскрыла детали будущих апдейтов для игры. В ближайшие недели и месяцы Starfield получит следующие изменения и добавки:

  • возможность настроить яркость и контрастность изображения;
  • меню калибровки параметров HDR;
  • регулятор FOV;
  • кнопка «есть» для приёма пищи;
  • поддержка технологии масштабирования DLSS и ультрашироких мониторов с соотношением сторон 32:9.

Разработчики дали понять, что читают «замечательные отзывы» игроков о том, что бы они хотели улучшить или добавить в клиент Starfield. Команда намерена поддерживать проект долгие годы, поэтому открыта для предложений. В будущем, например, игра может получить карты городов — эту важную механику Bethesda не успела добавить к релизу, сосредоточившись на устранении основных программных ошибок.

Также создатели Starfield заверили, что находятся в тесном сотрудничестве с NVIDIA, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, улучшению стабильности и производительности игры. Bethesda в очередной раз напомнила, что процесс создания пакета инструментов для мододелов идёт полным ходом — он должен выйти как для ПК, так и для Xbox.

Ролевая игра Starfield поступила в продажу 6 сентября текущего года на ПК и Xbox Series X|S. На момент написания данного материала проект собрал почти 43 тысячи отзывов в Steam, из которых 76 % являются положительными.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
31
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
3
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
19:59
Москва тоже получается была старой, когда на дно пошла)
В Минобороны пообещали полностью восстановить повреждённые в ходе ночного ракетного удара ВСУ корабли ВМФ России
devchidable
19:59
Марсоходом, в отличие от лунохода, невозможно управлять дистанционно командами оператора, находящегося на Земле, в режиме реального времени из-за значительного запаздывания командных сигналов и сигнал...
Китай представил космический корабль нового поколения - на нем будут отправлять космонавтов на Луну
Артём Николаев
19:56
Ни одна современная фиатная валюта ничем не обеспечена. Нельзя прийти в ЦБ и сказать "вот ваш рубль, дайте мне каплю нефти и щепотку леса". Всё (даже золото) обеспечено только верой в то, что в будуще...
Глава «Сбербанка» назвал текущий курс рубля неоправданно заниженным
Георгий Иванов
19:55
Reuters "подсвечивает" объекты для доставки цветов,а еще́ не давно *просветили",что ПВО в Киеве осталась только надувная,боевую потащили порты защищать.
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
SeTi2019
19:46
Делали бы и другие со стандартными съемными вентилями 120*120*25, ну или слимы и было бы чудненько и все бы спокойно сами меняли кому по мощнее, кому по тише... Здорово бы было, а то заменить вентили ...
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
glavhyilo
19:43
а где в лесу чтоль они должны были встретиться
TSMC инвестирует около 100 млн долларов в IPO Arm
Profit
19:35
а, т.е. им можно поставлять 404той оружие, а кндр нельзя))))))))))) они, типа, за мир , да:?)))))) они там все такие отбитые, походу... что тот, кого с завязанными руками нашли в болоте... что тот кот...
В Британии призвали КНДР прекратить поставлять оружие в Россию
32.50
19:32
ID Cooling IS47-K заявлено 95W.... в реальности 140+ отвести может....
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Андрей Корепанов
19:31
Прикрытие народом говорит о том что сказать то нечего. Власть у демократов вроде народ выбирает. Так что нечего народом крыться.
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
Eppius
19:29
Подделка
Два «трупа инопланетян» выставлены в Конгрессе Мексики которым , как утверждается, 1000 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем