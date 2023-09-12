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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Steam исполнилось 20 лет
От насильно насаждаемого сервиса до главного и не имеющего реальных конкурентов в своём роде.

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Steam — как много в этом слове для сердца геймера слилось... Сегодня сервис цифровой дистрибуции компании Valve отмечает двадцатилетие с момента своего официального запуска 12 сентября 2003 года. Предполагал ли кто-нибудь в тот день, что Steam станет главным сервисом в своём роде, наверное, нет, но волею судеб так сложилось, что именно сервис от Valve стал первым, и именно по этой причине он стал стремительно развиваться.

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Сейчас это не принято вспоминать, но история у Steam, впрочем, ничем не отличается от массы Steam-заменителей, которые начали плодить издатели и разработчики, желающие оставаться независимыми от третьих лиц. Как и они, Valve в своё время насильно насаждала Steam в лицензионных копиях своих видеоигр, и каждый, кто хотел пройти Half-Life 2, а затем «рубиться» в Counter-Strike Source и Team Fortress 2, вынужден был регистрироваться в непонятном тогда для них сервисе, в библиотеку которого и добавлялись продукты компании из Бэлвью.

Спустя пару лет в Steam стали постепенно появляться видеоигры от сторонних разработчиков, затем различные модификации. Закрутилось, завертелось, и примерно с 2007 года Steam стал полноценным сервисом цифровой дистрибуции видеоигр с большим выбором. На сегодняшний день положение у Steam практически монопольное: все, кто пытались изображать независимость, впоследствии возвращались в сервис Valve, понимая, что конкурировать с ним уже поздно и вообще себе дороже.

Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный. В любом случае, Valve проводит максимально достойную политику и даже может игнорировать власти своей страны в вопросе ограничения своей работы в «санкционных» регионах. В частности, в России Steam как работал, так и продолжает это делать: разве что выбор игр значительно сократился, но в этом уже вина не самой Valve, а издателей, принявших решение исключить российский и белорусский регионы из списка доступных в Steam. На сегодняшний день в Steam представлены десятки тысяч видеоигр, дополнений, модификаций и проектов из «Мастерской».

#steam #valve
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