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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Гоночная аркада The Crew Motorfest вышла в раннем доступе
Общий релиз намечен на 14 сентября.

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Разработчики из студии Ivory Tower совместно с Ubisoft открыли доступ к гоночной аркаде The Crew Motorfest. Опробовать игру пока могут только покупатели расширенных изданий и подписчики сервиса Ubsioft+ на ПК и Xbox.

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Действие The Crew Motorfest происходит на одном из островов Гавайского архипелага, игрокам предлагают принять участие в автомобильном фестивале на манер Forza Motorsport. Первые пользователи, которые решили опробовать аркаду в раннем доступе, пожаловались на невозможность запустить игру через подписку Ubisoft+. А вот у покупателей расширенных изданий подобных вопросов не возникло.

Напомним, релиз The Crew Motorfest должен состояться 14 сентября. Совсем недавно авторы рассказали о наполнении первого сезона аркады — в сентябре он будет посвящён американским автомобилям. За выполнение несложных задач игроки получат уникальные награды, включая автомобили DeLorian DMC-12 их фильма «Назад в будущее».

После выхода The Crew Motorfest в раннем доступе в Сети появилось большое количество геймплейных видеороликов — оценить старания разработчиков можете и вы.

#ubisoft #ivory tower #the crew motorfest
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