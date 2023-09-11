Прагматичный подход.

Разработчики атмосферного шутера Pioner из студии CFA Games дали интервью одному из российских игровых изданий, в рамках которого обсудили множество тем и геймплейных механик. На вопросы авторов издания отвечали глава студии Александр Никитин и геймдиректор самой игры Александр Петров.

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Один из горячих моментов обсуждения Pioner касается даты релиза проекта. Авторы дали понять, что они сейчас не готовы устанавливать даже приблизительное релизное окно, дабы не расстраивать своих фанатов. С недавних пор CFA Games также сменила тон и манеру общения с игроками, твёрдо решив для себя не использовать вводящие в заблуждение наглядные материалы. На скриншотах и видеоролика геймеры не увидят подретушированную графику — только правда и ничего более. Принятие новой политики в области коммуникаций накладывает свои ограничения и по части обнародования сроков.

Pioner прямо сейчас проходит стадию полировки «во многих направлениях». Как MMO-проект она уже достаточно состоятельная, но одиночная сюжетная кампания ещё требует серьёзных доработок. В любом случае, «сюжетку» шутера можно пройти от начала и до конца уже сейчас.

Pioner также должен быть доступен для игроков из РФ и РБ — разработчики ведут переговоры с компаниями, которые могли бы обеспечить прозрачный доступ к игре из двух стран. Издание экшена в других странах займётся иная компания — всё ради снижения рисков.