И это правильное действие. Утопление в негативе, имеется в виду.

Хотя микротранзакции в видеоиграх — это уже давно привычное явление, но мириться с ним игроки готовы только в том случае, если речь идёт о проектах, распространяющихся по условно-бесплатной модели. Когда разработчики начинают откровенно наглеть и вводить микротранзакции в так называемые премиальные игры, то есть, те, за которые изначально уплачена кругленькая сумма, начинается совершенно справедливое бурление известных жидкостей.

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Именно так произошло в зомби-боевике Dying Light 2, в который ни с того ни с сего решили добавить событие-«кроссовер» с криминальным боевиком PayDay 2, параллельно внедрив в игру виртуальную валюту, приобретаемую за валюту настоящую и расходуемую на приобретение различного нового снаряжения и вооружений.

Вылилось это в итоге в то, что и без того не слишком высокий рейтинг Dying Light 2, которая в прошлом году уже была охарактеризована геймерами как не слишком удачное повторение идей оригинальной Dying Light, обрушила на себя бурю негодования, в результате которого актуальный пользовательский рейтинг зомби-экшена от Techland обвалился до 57 % и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Пользовательский гнев уже добрался до разработчиков, но пока к какому-то адекватному решению приходить студия, по всей видимости, даже не собирается.