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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Масштабный раллийный симулятор EA Sports WRC получил дату релиза
Есть трейлер анонса.

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Издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из Codemasters представили EA Sports WRC — лицензированный симулятор Чемпионата гонок по ралли. По случаю анонса, как полагается в подобных случаях, был выпущен отдельный видеоролик.

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Авторы называют свой новый проект «самым масштабной ралли-игрой», которая предоставит геймерам возможность не только поучаствовать в масштабном турнире, но и собрать по ходу свой автомобиль мечты в специальном режиме конструирования. Сам режим «лепки» авто позволяет устанавливать разные кузовные детали, узлы и агрегаты. Игрок сможет менять не только внешний вид автомобиля, но и его интерьер.

На релизе EA Sports WRC должна получить 78 автомобилей разных марок: 10 машин WRC, WRC2 и WRC для юниоров и 68 культовых раллийных тачек. Игра также будет снабжена поддержкой кроссплатформенного мультиплеера и продвинутой динамической системой управления автомобилей.

Версия EA Sports WRC для персональных компьютеров получит эксклюзивный VR-режим, поддержку технологий масштабирования DLSS и FSR, а также поддержку ультрашироких мониторов. Сама игра выйдет 3 ноября не только на ПК (Steam, Epic Games Store, EA App), но ещё и на PS5 с Xbox Series X и S.

#electronic arts #codemasters #ea sports wrc
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