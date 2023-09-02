Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы Cyberpunk 2077 представили ключевые новшества патча 2.0 и дополнения Phantom Liberty
Не всё будет доступно бесплатно, как вы поняли.

реклама

Разработчики ролевого экшена Cyberpunk 2077 в преддверии релиза большого дополнения Phantom Liberty выпустили наглядную инфографику, показывающую распределённый между двумя играми новый контент. Если коротко, то базовая версия тоже существенно обновится с выходом патча 2.0, но получит не все «плюшки». Если вы рассчитываете испытать, скажем там, максимально полный игровой опыт, то наличие DLC строго необходимо.

реклама

Итак, бесплатное обновление для оригинальной Cyberpunk 2077 внесёт следующие изменения:

  • обновлённые способности и деревья навыков;
  • переработанная система киберимплантов и новый лимит на их установку;
  • бои во время поездок и преследования на дороге;
  • улучшение принципов поведения врагов;
  • переработанная система поведения полиции;
  • улучшения в пользовательском интерфейсе;
  • изменения лута и системы создания предметов;
  • новые радиостанции (в том числе радиостанция сообщества «89.7 Рык FM»).

Если у вас есть базовая версия игры, то описанные выше «плюшки» вы получите автоматически после выхода патча 2.0.

Если же вы решите приобрести дополнение, то в довесок к описанным выше изменениям можете рассчитывать на получение следующего контента:

  • Пёсий город — новый район на карте Найт-Сити;
  • новые персонажи и сюжетная арка;
  • новые сюжетные задания, заказы, сражения с боссами и другое;
  • транспортные заказы и грузы — бесконечное количество новых задач;
  • новые способности и дерево способностей биочипа;
  • более 100 новых предметов и боевых устройств — оружие, киберимпланты, автомобили и одежда;
  • ракетные установки на машинах;
  • увеличение максимального уровня персонажа до 60.

Отметим также, что на опубликованной инфографике содержится не полная информация о всех нововведениях. Разработчики сделали это намеренно: полный список всех «плюшек» будет объявлен позже. Обновление 2.0 также не выйдет на PS4 и Xbox One, но его релиз состоится до выхода Phantom Liberty, запланированного на 26 сентября.

Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA представила DLSS 3.5 и показала его работу в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
«Новые правила игры»: авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали, как игра преобразится с выходом дополнения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
5
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
45
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
4
Starfield - главный багодром 2023 года
54
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
12
Российские экипажи Су-24 и Су-30СМ уничтожили шесть катеров с десантом ВСУ в районе Змеиного
4
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
6
Какие игры выйдут в сентябре 2023
3
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
4

Сейчас обсуждают

century84
08:09
Как только на украине общество увидит сколько сотен тысяч человек погибло, тут не только карьере тут самому зелене конец настанет.
Гуаньча: Как только ВСУ оставят Купянск, Зеленскому нужно забыть о своих президентских амбициях
Дмитрий
08:06
Максимум для разблокировки смартфона отпечаток годится. Всё остальное я бы не стал раздавать. Ибо утечет в сеть как и все данные что уже утекли)
Десятки тысяч россиян обратились в МФЦ для написания заявлений об отказе от сбора биометрии
vb87911
08:03
Рубль крепнет, СВО успешное, всё идёт по плану 🤣🤣🤣
Рубль крепнет, криптовалюты дешевеют, а видеокарты продолжают дорожать
ЛехаСектоид
08:03
"Max. Boost Clock Up to 4.5GHz" В осст турбо буст отключен?
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
kitava
08:01
Там скорее 250 тыс погибших и пропавших без вести и дезертиры тысяч 120 раненных тяжело и тысяч 30 в плену. А остальные 400-500 тыс были хотя бы по разу на лечении. Вот такие пироги. Поэтому и планы 5...
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
century84
08:00
Он поди думал призывники по клику мышки из военкомата спавнятся. Тут оказывается не стратегия, а сурвайвл с ограниченными ресурсами.
Le Figaro: Нехватка призывников заставила Зеленского нервничать
kitava
07:57
Ну тут нагнетать не стоит. Большая часть погибла так как на оккупированных территориях была просто никому не нужна. Голод там, эпидемии, коммуникации в условиях войны просто немцев не интересовали. Из...
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
Boris Kopyltsov
07:56
Ты пытаешься спорить с ботами. Не трать силы. Их смогут убедить только злоумышленники, использующие их персональные данные для совершения преступления.
Десятки тысяч россиян обратились в МФЦ для написания заявлений об отказе от сбора биометрии
Павел Стенковой
07:55
"Россия обращается к странам изгоям в поисках оружия" и этого человека совершенно не смущает что Россия сама является одним из крупнейших производителей оружия в мире во-первых, а во-вторых, чем дольш...
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
kitava
07:52
Таковы потери будут по итогу.
В России вырос спрос на ноутбуки – популярностью пользуются модели для работы стоимостью 50-55 тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем