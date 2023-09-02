Не всё будет доступно бесплатно, как вы поняли.

Разработчики ролевого экшена Cyberpunk 2077 в преддверии релиза большого дополнения Phantom Liberty выпустили наглядную инфографику, показывающую распределённый между двумя играми новый контент. Если коротко, то базовая версия тоже существенно обновится с выходом патча 2.0, но получит не все «плюшки». Если вы рассчитываете испытать, скажем там, максимально полный игровой опыт, то наличие DLC строго необходимо.

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Итак, бесплатное обновление для оригинальной Cyberpunk 2077 внесёт следующие изменения:

обновлённые способности и деревья навыков;

переработанная система киберимплантов и новый лимит на их установку;

бои во время поездок и преследования на дороге;

улучшение принципов поведения врагов;

переработанная система поведения полиции;

улучшения в пользовательском интерфейсе;

изменения лута и системы создания предметов;

новые радиостанции (в том числе радиостанция сообщества «89.7 Рык FM»).

Если у вас есть базовая версия игры, то описанные выше «плюшки» вы получите автоматически после выхода патча 2.0.

Если же вы решите приобрести дополнение, то в довесок к описанным выше изменениям можете рассчитывать на получение следующего контента:

Пёсий город — новый район на карте Найт-Сити;

новые персонажи и сюжетная арка;

новые сюжетные задания, заказы, сражения с боссами и другое;

транспортные заказы и грузы — бесконечное количество новых задач;

новые способности и дерево способностей биочипа;

более 100 новых предметов и боевых устройств — оружие, киберимпланты, автомобили и одежда;

ракетные установки на машинах;

увеличение максимального уровня персонажа до 60.

Отметим также, что на опубликованной инфографике содержится не полная информация о всех нововведениях. Разработчики сделали это намеренно: полный список всех «плюшек» будет объявлен позже. Обновление 2.0 также не выйдет на PS4 и Xbox One, но его релиз состоится до выхода Phantom Liberty, запланированного на 26 сентября.

Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S.