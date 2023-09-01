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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сказочный платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy поступил в продажу: игрокам пока всё нравится
Красочная, динамичная и приятно звучащая игра.

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Разработчики из студии Frozenbyte совместно с издательством THQ Nordic выпустили в продажу красочный ролевой платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy. По случаю релиза был представлен отдельный трейлер, в котором запечатлены кадры отдельные геймплейные фрагменты с тремя разными героями.

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В пятой части полюбившегося фанатам жанра игрового сериала Trine на поиски приключений отправятся волшебник Амадей, воровка Зоя и рыцарь Понтий. По здешней легенде, в какой-то момент над репутацией всей троицы «появляется огромное пятно», а их магические силы оказываются под угрозой. Именно поэтому герои тройки принимают решение сплотиться, чтобы дать отпор ужасной Механической армии и побороть всё злое в этом мире.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy вновь порадует глаз 2,5D-пейзажами, а также возможностью пройти сюжетную кампанию в кооперативе на четверых. Причём, в последнем случае прохождение возможно как по локальной сети, так и по глобальной. Ещё тут есть новая система сражений и обязательные схватки с боссами.

Из других особенностей, про которые говорят сами разработчики:

  • сказочный саундтрек и целый ансамбль голосов, как давно знакомых, так и новых;
  • система заданий, основанная на уникальных навыках персонажей, добавляет небывалую глубину и разнообразие в игру;
  • в новой эпической истории мира Trine еще больше уровней, головоломок и сражений.

Trine 5 была достаточно тепло принята игроками: прямо сейчас у неё в Steam есть 96 % положительных отзывов из 108 написанных.

#thq nordic #frozenbyte #trine 5 a clockwork conspiracy
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