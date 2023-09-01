Кто-то сомневался? Отзывы игроков в Steam появятся только 6 сентября.

Сегодня, 1 сентября, состоялся запуск раннего доступа долгожданной ролевой игры Starfield, про которую в последнее время было сказано слишком много всего. Про оценки от профильных изданий, например, мы писали в прошлой новости. А вот оценок от игроков в том же Steam придётся подождать до 6 сентября — именно тогда состоится общий запуск игры.

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В первых пользовательских видеороликах по Starfield игроки, оформившие предзаказ Premium-издания, показали не только общее устройство проекта, но и характерные особенности любой игры от Bethesda. Как вы понимаете, «нарезки» с самыми безумными багами тоже уже есть. Ведь «хромающая» техническая часть именно на релизе тоже считается особенностью всех программных продуктов упомянутой студии.

В YouTube полно видеосборников с различными техническими ошибками — после публикации данного материала они тоже, разумеется, будут появляться. Следует ждать увеличения потока материалов после 6 числа, когда пользователи также начнут высказываться о техническом состоянии и общем наполнении Starfield в отзывах Steam.

Но, как оказалось, игроков, оформивших предзаказ дорогого издания, тоже немало. По данным сайта с базой данных SteamDB, прямо сейчас в Starfield играет свыше 200 тысяч человек. Пиковое значение «онлайна» было зафиксировано 14 часов назад на отметке в 234 502 игрока. В грядущую среду это значение должно увеличиться — может быть, даже кратно.