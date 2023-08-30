Там ещё грустная история про любовь есть.

Разработчики из студии DON’T NOD совместно с издательством Focus Entertainment опубликовали большое геймплейное видео Banishers: Ghosts of New Eden — ролевого приключения с двумя главными героями, которые охотятся на призраков.

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Действие игры происходит в Новом Эдеме,1695г. Ищущие убежища главные герои Антей Дуарте и Ред Макрей любят друг друга и являются охотниками за привидениями, поклявшимися защищать живых от призраков и теней нежити. Их очередное задание заканчивается трагедией. Антея погибает и становится одним из призраков, которых она ненавидит. В кишащей нежитью североамериканской глубинке влюблённые отчаянно ищут способ спасти Антею.

Игра предлагает погрузиться в красивую, глубокую и трогательную историю про любовь и привидения. Герои по ходу действия вынуждены будут присоединиться к изгнанникам, познакомься с жителями Нового Эдема и разгадывать случаи появления призраков в загадочном мире с богатой историей, полной сверхъестественных существ и древних тайн.

Геймеры будут использовать свою смекалку, призрачные способности Антеи и оружие Рэда, чтобы уничтожить призраков, терзающих живых. По ходу прохождения также придётся принимать сложные решения, которые определят исход игры и судьбу живых и неживых обитателей Нового Эдема.

Ключевые особенности проекта:

возможность играть как за Антею, так и за Реда и сражаться со сверхъестественными врагами при помощи колдовства, оружия и призрачных сил;

много уникального снаряжения и способностей, которые помогут раскрыть весь потенциал героев;

возможность раскрывать древние тайны и секреты загадочного мира с богатой историей;

возможность принимать неоднозначные решения, характерные для игр студии Don’t Nod, где непростой моральный выбор кардинально меняет сюжет, мир игры и судьбу персонажей – как живых, так и мертвых.

Banishers: Ghosts of New Eden поступит в продажу 7 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.