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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Пиксельная ролевая Sea of Stars разошлась тиражом свыше 100 тысяч копий за первые сутки после релиза
Игру встретили очень хорошо.

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Разработчики из канадской студии Sabotage выпустили в продажу свою нарочито старомодную ролевую игру Sea of Stars. Проект вышел на ПК и консолях — как и в случае с предыдущей работой, он был встречен положительно.

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Sea of Stars, также доступная в российском и белорусском Steam, на момент написания данного материала собрала в магазине Valve свыше 600 отзывов, 91 % из которых — положительные. И журналисты, и критики сошлись во мнении о том, что ключевой особенностью Sea of Stars следует считать продуманную и достаточно оригинальную боевую систему. Но особых трудностей во время прохождения она не доставляет.

Зато запоминающийся пиксель-арт, достойный саундтрек, отсылки к классическим jRPG, хороший сюжет и отлично прописанные персонажи названы указаны как основные достоинства проекта. И все эти хвалебные оды от авторов рецензий подкрепились продажами Sea of Stars в первые сутки после релиза. Итак, в первый день релиза ролевое приключение Sea of Stars купило 100 тысяч игроков — и это не смотря на тот факт, что проект доступен в Game Pass.

Sea of Stars вышла на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Xbox One. Напомним, изначально деньги на создание проекта собирали с помощью Kickstarter, необходимая сумма была собрана всего за 7 часов. У игры есть поддержка русского языка, если что.

#sabotage #sea of stars
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