После этого разработчики займутся эпилогами для персонажей с Историями.

Сотрудники Larian Studios сообщили, что уже ведут работу над следующим крупным обновлением для ролевой игры Baldur’s Gate 3. Информация об этом появилась в официальном микроблоге разработчиков — они дали понять, что выпуск патча состоится уже в ближайшем будущем.

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Команда поддержки проекта намерена реализовать «серьёзное улучшение» производительности, добавить множество новых настроек и прочих изменений. После выхода патча разработчики намерены заняться эпилогами для персонажей с историей. Представители Larian утверждают, что они создаются с учётом пожеланий игроков.

Подробности большого обновления для Baldur’s Gate 3 появятся в самом ближайшем времени. Напомним, первый патч увесистый патч вышел 25 августа, он включает в себя свыше тысячи правок. Сама игра поступила в продажу 3 августа на ПК, за это время она собрала в Steam свыше 237 тысяч отзывов. 95 % из них — положительные.

По данным сайта базы данных SteamDB, пиковый «онлайн» Baldur’s Gate 3 был зафиксирован 16 дней назад на отметке в 875 343 пользователей. Пожелаем Свену Винке и его команде удачи с новыми проектами!