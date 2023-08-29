Студия практически в одиночку тащила на себе весь жанр.

Компания Mimimi Games больше не будет заниматься видеоиграми — сообщение об этом появилось на официальном сайте. Руководство студии в лице Доминика Абе и Йоханнеса Рота призналось, что за долгие годы разработки (студия занимается творчеством уже 15 лет) амбициозных проектов благополучие сотрудников и их семей «пострадало».

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В заявлении Mimimi Games её руководство говорит о том, что они дорожили каждой разработанной ими игрой и гордятся тем, чего смогли достичь как студия. Этот тезис сложно оспорить, поскольку три последних проекта студии действительно были встречены публикой очень тепло. Речь идёт о Desperados III (рейтинг Steam — 96 % на основании более 8 тысяч отзывов), Shadow Tactics (рейтинг Steam — 96 % на основании более 27 тысяч отзывов) и совсем свежей «пиратской» Shadow Gambit: The Cursed Crew (рейтинг Steam — 94 % на основании более 1 тысячи отзывов).

После выпуска Shadow Gambit разработчики рассудили, что пришло время уделить больше внимания себе и не ввязываться в ещё один многолетний производственный цикл. Но выпущенная в августе стелс-стратегия о пиратах Shadow Gambit: The Cursed Crew будет обеспечиваться поддержкой. Например, в ближайшее время игра получит большое контентное обновление.

В течение следующих месяцев Mimimi Games займётся постепенным сокращением своего штата. В настоящее время руководство компании озадачат себя поиском места работы работникам студии в других компаниях.

«Наше заявление также означает, что в течение следующих нескольких месяцев мы будем постепенно сокращать штат. Прежде чем опубликовать это заявление, мы рассказали об этом решении всей команде на общем собрании. Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы поддержать наш коллектив. Сейчас мы уже обращаемся к нашим друзьям из индустрии, чтобы найти подходящие вакансии для всех сотрудников Mimimi Games.

Благодаря недавнему релизу Shadow Gambit мы также будем выплачивать бонусы всем работникам, чтобы помочь им во время переходного периода», — говорится в заявлении компании.

Последняя игра от Mimimi Games поступила в продажу на PC, PlayStation и Xbox Series X|S 17 августа.