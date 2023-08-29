В связи с «текущими обстоятельствами».

Облачный сервис GFN.RU перестанет работать 1 октября — отключение серверов намечено именно на этот день. Также сообщается, что регистрация новых пользователей и продажа подписок на 30, 180 и 365 дней прекратится уже с 1 сентября.

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Руководство сервиса GFN.RU дало понять, что «в текущих обстоятельствах» оно не может обеспечить тот уровень качества предоставления услуг, который ожидают пользователи. Геймеры, у которых останутся оплаченными подписки после 1 октября, могут рассчитывать на возвращение средств. В компании также посоветовали подождать перевода денег на карту до 15 октября, а уже потом обращаться в техподдержку, если перевода до указанного числа не будет.

«С 1 октября 2023 года наши серверы перестанут работать. Все наши пользователи с подписками, действующими после 1 октября 2023 года, получат возврат денег. Вам не нужно с нами связываться для этого, деньги будут возвращены автоматически на вашу карту. Учитывая большой объём возвратов, пожалуйста, подождите до 15 октября. Если к этому времени возврат не получен, свяжитесь с нашей поддержкой. Если вы покупали подписку у наших партнёров, мы будем работать с ними, чтобы оформить ваш возврат», — сказано в сообщении GFN.RU.

Напомним, оператором указанного облачного игрового сервиса в России на базе платформы GeForce NOW была группа «САФМАР», партнёрами числились «М.Видео-Эльдорадо» и «Ростелеком». Сам сервис GFN.RU работал с 2019 года.